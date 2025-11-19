Kellerduell in Esens, Aufsteiger in Lohne, Topspiel in Nordhorn

Bereits am Freitag startet der 17. Spieltag der Landesliga Weser-Ems mit dem Aufsteigerduell in Lohne. In der Vorwoche fielen nahezu alle Spiele aus. Hoffen wir mal, dass das Wetter diese Woche mehr mitspielt und der Ball auf den Plätzen der Region rollt. Wir schauen auf die anstehenden Partien.

Am Freitagabend empfängt BW Lohne II den Tabellenachten Eintracht Nordhorn, der sechs Punkte Vorsprung auf die Regionalliga-Reserve hat. Das Hinspiel gewann Lohne II mit 3:1, doch Eintracht Nordhorn ist in bestechender Form und seit sieben Spielen unbesiegt.

Platz fünf gegen Platz vier. Beide sind punktgleich, wobei die Gäste zwei Partien weniger absolvierten. Das Hinspiel endete überraschend deutlich mit 5:0 für Bevern, doch in den letzten vier Partien wechselte sich stets der Sieger im direkten Duell ab. Demnach wäre also Nordhorn an der Reihe.

Schüttorf auf der Sieben empfängt den 15. SV Brake, gegen den man das Hinspiel mit 2:0 gewinnen konnte. Schüttorf konnte aus den vergangenen sechs Spielen nur einen Dreier einfahren und wird alles daran setzen, den Pflichtsieg einzufahren, auch wenn Brake nach dem Sieg über Esens Selbstvertrauen tankte.

Absolutes Kellerduell und für beide zählt nur ein Sieg. Platz 13 gegen 14 und Esens hat einen Punkt Vorsprung. Das Hinspiel gewann Vechta mit 2:0, doch aus den vergangenen fünf Spielen holten die Gäste nur einen Punkt. Esens trifft es noch härter und man verlor acht Spiele in Serie.

Spitzenspiel. Melle auf Platz sechs hat sieben Punkte Rückstand auf Papenburg, aber auch ein Spiel weniger bestritten. Außerdem gewann Melle drei der letzten vier direkten Duelle gegen die Blau-Weißen. Lediglich das Hinspiel endete Remis. Beide Teams sind in super Form und Zuschauer dürfen sich auf ein rasantes Spiel freuen.

Mühlen gewann das Hinspiel hoch mit 8:0, verlor zuvor allerdings zwei direkte Duelle gegen Firrel klar. Dennoch geht der Tabellenzweite als Favorit in das Spiel, zumal man seit fünf Spielen unbesiegt ist. Firrel verlor drei der letzten vier Ligaspiele.

Garrel gewann das Hinspiel klar mit 4:1 und ist auch so in bestechender Form, sodass man ganz dicht hinter der Tabellenspitze steht. VfL Oldenburg hingegen konnte zuletzt wieder ein Spiel gewinnen, nachdem man zuvor fünf Spiele in Serie ohne Dreier leben musste.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr TV Dinklage TV Dinklage VfR Voxtrup VfR Voxtrup 14:00 PUSH