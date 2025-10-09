Kellerduell in Düren: Wenn 3 Punkte über Ruhe oder Krise entscheiden

Die Sportfreunde Düren und der FC Hennef 05 stehen punktgleich im Tabellenkeller – und beide wissen, dass die Zeit der Ausreden vorbei ist. Für Dürens Trainer Marcel Demircan ist es ein „Zwölf-Punkte-Spiel“, für Hennefs Sportchef Frank Fußhöller nur ein Schritt auf einem langen Weg. Unterschiedliche Ansätze, gleiches Ziel: den Anschluss herstellen. Wer die Nerven behält, kann sich ein Stück Ruhe erkaufen – wer verliert, rutscht tiefer in die Krise.

Für Dürens Trainer Marcel Demircan ist die Bedeutung der Partie eindeutig: „Zwölf-Punkte-Spiel – man redet ja immer vom Sechs-Punkte-Spiel. Ich habe das letzte Saison schon mal Zwölf-Punkte-Spiel genannt, um einfach die Brisanz noch einmal zu verdeutlichen.“ Er erklärt: „Zwei potenzielle Abstiegskandidaten – für den Moment – spielen gegeneinander, wir haben Heimspiel, fünf Spieltage in Folge nicht gewonnen. Wir können einen direkten Mitkonkurrenten daran hindern, drei Punkte zu holen. Das sind also Sachen, die sich dann so für mich zusammensetzen als Zwölf-Punkte-Spiel.“

Trotz der jüngsten Rückschläge versucht Demircan, die Situation realistisch einzuordnen: „Siegburg und Vichttal waren jetzt nicht die Mannschaften, wo wir unbedingt punkten müssen. Wir haben mit Vichttal gegen eine sehr gute Mannschaft verloren, die auch an dem Tag sehr gut drauf war. Gegen Siegburg haben wir zwei grobe individuelle Fehler gemacht und das Spiel dadurch verloren. Auch da wäre einiges drin gewesen.“

Das Hauptproblem sieht er in der fehlenden mentalen Stabilität: „Wir können diese Nackenschläge nicht so leicht wegstecken wie im letzten Jahr. Da wussten wir, wir kommen zurück. Jetzt fehlt das Selbstvertrauen, weil auch die Gegner alle stärker sind.“

Über den Gegner sagt Demircan: „Wenn man sich das Programm von Hennef in den nächsten Wochen anschaut, müssen die das Spiel genauso dringend gewinnen. Dass das zu Hause bei uns stattfindet, ist auf jeden Fall ein Vorteil.“ Zugleich appelliert er an das Umfeld: „Wir brauchen die Unterstützung der Fans, um Vollgas zu geben. Wir sind ein Verein, das heißt, wir müssen uns alle gegenseitig unterstützen, um dieses Projekt Klassenerhalt irgendwie zu schaffen.“

Personell kann der Trainer nahezu aus dem Vollen schöpfen, will aber Änderungen vornehmen: „Ich habe genug Männer an Bord. Ich werde am Sonntag rotieren und es wird eine andere Startelf geben.“

Fußhöller: "Das ist aus meiner Sicht übertrieben"

Beim FC Hennef sieht Sportchef Frank Fußhöller die Partie zwar ebenfalls als wichtig, aber mit weniger Dramatik: „Das ist natürlich ein richtungsweisendes Spiel, das steht völlig außer Frage. Wer das Spiel gewinnt, schafft definitiv den Anschluss ans Mittelfeld. Aber das ist kein Zwölf-Punkte-Spiel. Das ist aus meiner Sicht übertrieben.“

Er plädiert für Gelassenheit: „Die Saison ist gerade mal im ersten Drittel. Da muss man Ruhe bewahren. Klar muss man punkten, aber man muss die Situation richtig einschätzen.“ Der 45-Jährige verweist auf die positive Entwicklung seines Teams: „Die Tendenz ist richtig gut. Nicht von den Ergebnissen, aber von der mannschaftlichen Geschlossenheit und von der Leistung, die die Jungs auf den Platz bringen. Wenn wir das abrufen, was wir letzte Woche gegen Vichttal abgerufen haben, dann mache ich mir keine Sorgen, wer da als Sieger vom Platz gehen wird.“

Personell muss Hennef allerdings erneut improvisieren: Neben den Langzeitverletzten Burak Mus und Abdul Bance fehlen auch Levi Dang (FVM-Auswahl) und Tim Hoffmann (privat verhindert).

Spannung im Tabellenkeller

Beide Mannschaften eint die Dringlichkeit, endlich wieder zu punkten. Düren will vor heimischem Publikum die Negativserie brechen, Hennef sucht das Erfolgserlebnis, um den Anschluss nicht zu verlieren. Es ist ein Spiel, das weit mehr ist als ein frühes Duell im Tabellenkeller – es ist ein Mentalitätsvergleich zweier Teams, die um ihre Richtung in dieser Saison ringen.