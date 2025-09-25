Kellerduell in der Kreisklasse Deggendorf: »Wir müssen nachlegen«

Am 10. Spieltag der Kreisklasse Deggendorf kommt es zum Kellerduell zwischen dem FC Eging und dem SV Deggenau – zwei Teams, die nach neun Spieltagen punktgleich an der Abstiegszone schweben. Jeder Punkt wird zum kostbaren Zähler, jeder Fehler kann entscheidend sein.
Beim 5:2-Erfolg des FC Eging in Moos zeigte die Mannschaft von Trainer Martin Maurer in der Schlussphase ihre Durchschlagskraft und setzte sich verdient durch. „Das Spiel in Moos war kein fußballerischer Leckerbissen, aber es gab Chancen auf beiden Seiten. An diesem Tag konnten wir unsere Chancen jedoch nutzen und haben uns über die 90 Minuten auch verdient durchgesetzt“, so Maurer. Der Sieg habe „für die Moral und das Selbstvertrauen der Mannschaft“ eine wichtige Bedeutung.
Auch gegen den eigentlichen Top-Favoriten aus Deggenau will Eging punkten: „Deggenau war vor der Saison mit Sicherheit einer der Meisterschaftsfavoriten. Ihre aktuelle Lage kann ich mir nicht wirklich erklären, aber das muss und kann uns auch egal sein. Wir müssen nachlegen.“ Personell entspannt sich die Lage beim FCE nur langsam: „Die letzten Wochen hatten wir ein extremes Verletzungspech. Zwar lichtet sich die Situation ein bisschen, aber die eine oder andere Blessur haben wir noch. Dennoch wollen wir am Sonntag wieder alles probieren, um etwas Zählbares zu holen.“
Der SV Deggenau steckt nach der 2:5-Heimniederlage gegen den FC Vilshofen weiter in der Krise. Trainer Benjamin Schiller räumt ein: „Wir sind schon in die Saison gegangen und wollten vorne mitspielen, das muss man ehrlich sagen. Nach dem zweiten Platz letzte Saison hätten wir schon gedacht, dass wir auch in dieser Spielzeit eine gute Chance haben.“ Die Realität sieht trotz einiger namhafter Neuzugänge jedoch anders aus: „Wir haben immer wieder mit Trainingsrückstand zu kämpfen, auch bei unseren Neuzugängen. Generell spielt von den neuen Akteuren aktuell nur ein Spieler. Alle anderen sind entweder verletzt oder haben enormen Trainingsrückstand.“
Besonders im hinteren Drittel offenbart die Mannschaft Schwächen: „Defensiv sind wir aktuell überhaupt nicht kompakt und lassen uns relativ leicht auskontern. Deshalb müssen wir in den nächsten Spielen schauen, dass wir unsere Defensive irgendwie in den Griff bekommen. Das ist unser Hauptaugenmerk.“
Für das Spiel am Sonntag ist die Marschroute klar: Eging will die positive Dynamik aus Moos nutzen und mindestens seinen Tabellenplatz verteidigen, während Deggenau dringend nach Konstanz sucht. Für beide Teams wären drei Punkte dabei Gold wert.
