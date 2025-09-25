Der letzte Erfolg des SV Deggenau um Christian Heilmaier (li.) liegt schon etwas zurück. Am 4. Spieltag konnte man mit 3:0 bei der SG Saldenburg gewinnen. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Kellerduell in der Kreisklasse Deggendorf: »Wir müssen nachlegen« Beide Teams stehen mit neun Punkten im Tabellenkeller +++ Eging will den Aufwärtstrend fortsetzen, Deggenau Stabilität finden Verlinkte Inhalte KK Deggendorf FC Vilshofen Künzing II Eging Rmannsdorf + 10 weitere

Am 10. Spieltag der Kreisklasse Deggendorf kommt es zum Kellerduell zwischen dem FC Eging und dem SV Deggenau – zwei Teams, die nach neun Spieltagen punktgleich an der Abstiegszone schweben. Jeder Punkt wird zum kostbaren Zähler, jeder Fehler kann entscheidend sein.

Beim 5:2-Erfolg des FC Eging in Moos zeigte die Mannschaft von Trainer Martin Maurer in der Schlussphase ihre Durchschlagskraft und setzte sich verdient durch. „Das Spiel in Moos war kein fußballerischer Leckerbissen, aber es gab Chancen auf beiden Seiten. An diesem Tag konnten wir unsere Chancen jedoch nutzen und haben uns über die 90 Minuten auch verdient durchgesetzt“, so Maurer. Der Sieg habe „für die Moral und das Selbstvertrauen der Mannschaft“ eine wichtige Bedeutung. Auch gegen den eigentlichen Top-Favoriten aus Deggenau will Eging punkten: „Deggenau war vor der Saison mit Sicherheit einer der Meisterschaftsfavoriten. Ihre aktuelle Lage kann ich mir nicht wirklich erklären, aber das muss und kann uns auch egal sein. Wir müssen nachlegen.“ Personell entspannt sich die Lage beim FCE nur langsam: „Die letzten Wochen hatten wir ein extremes Verletzungspech. Zwar lichtet sich die Situation ein bisschen, aber die eine oder andere Blessur haben wir noch. Dennoch wollen wir am Sonntag wieder alles probieren, um etwas Zählbares zu holen.“

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr FC Eging Eging SV Deggenau Deggenau 15:00 PUSH