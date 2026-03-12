Kellerduell in der Flens-Oberliga: Oldenburger SV empfängt MTSV Hohenw

Im Tabellenkeller der Flens-Oberliga kommt es am kommenden Sonntag um 16.00 Uhr auf dem Kunstrasen am Schauenburger Platz zum Duell der punktgleichen Mannschaften zwischen dem Oldenburger SV und dem MTSV Hohenwestedt.

Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start in das neue Jahr mit einem überzeugend herausgespielten 4:2-Auswärtserfolg beim starken Aufsteiger Kaltenkirchener TS.

Überhaupt sieht OSV-Trainer Florian Stahl sein Team derzeit im Aufwärtstrend: „Im Moment spielen wir sehr konstant und haben unsere Abwehrprobleme aus der Schwächephase in der Hinrunde einigermaßen im Griff. Die drei Spiele – angefangen mit den sieben Gegentoren bei Holstein Kiel II sowie gegen den VfR und Satrup, wo wir insgesamt 16 Treffer kassierten – haben uns nicht nur das Torverhältnis verhagelt, sondern waren auch ein kleiner Genickbruch.“

Doch diese kurze, aber kritische Phase hat der OSV noch im alten Jahr beenden können. „Kurz vor Jahresende konnten wir noch den Heider SV bezwingen. Die Testspiele sind auch hervorragend gelaufen. Mit der Kaltenkirchener TS konnten wir einen spielstarken Aufsteiger bezwingen, der zuletzt sehr erfolgreich war. Wir konnten in dem Spiel auch offensiv überzeugen und haben sogar in Unterzahl einen Treffer erzielt“, ist der OSV-Trainer für die kommenden Aufgaben zuversichtlich.

Florian Stahl erwartet brisantes Spiel

Auch gegen den MTSV ist Stahl optimistisch, hatte er sich doch das Spiel der Hohenwestedter in Eichede in voller Länge angesehen. „Dass der MTSV in Eichede gewonnen hat, lag am Platz. Sie spielen ihr übliches 4-4-2 und machen es gegen den Ball richtig gut. Aber trotzdem bieten sie auch Raum. Die Spielidee ist nicht so grandios. Vom Innenverteidiger wird der Ball nach vorne geschlagen.“

Dennoch erwartet der OSV-Coach kein leichtes Spiel: „Wir müssen den Ausfall von einigen Leistungsträgern kompensieren. Trotzdem werden wir mit breiter Brust auftreten. Die Mannschaft hat richtig Bock. Das wird aber ein brisantes Spiel.“

Mehrere Ausfälle beim OSV

Der OSV wird am Sonntag auf einige Akteure definitiv verzichten müssen. Luca Neumann wurde in Kaltenkirchen mit einer Ampelkarte des Feldes verwiesen. „Er wurde provoziert. Damit hat er uns einen Bärendienst erwiesen“, sagte Stahl.

Auch Silas Bünning wird wegen seiner Rotsperre letztmalig nicht im Kader sein. Robin Bünning weilt im Urlaub. Zudem sind mit Toptorjäger Daniel Junge, Thorge Salke und Marcel Freund drei Spieler angeschlagen.

Ganz schlecht sieht es bei Thor-Arne Höfs aus. „Er wird wegen einer schweren Schambeinverletzung in dieser Saison wahrscheinlich gar kein Spiel mehr absolvieren können“, bestätigte Stahl. Einziger Lichtblick ist Freddy Kaps, der am Sonntag endlich wieder zur Verfügung steht.