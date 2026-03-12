Kellerduell in der Flens-Oberliga: Oldenburger SV empfängt MTSV Hohenw

Im Tabellenkeller der Flens-Oberliga kommt es am kommenden Sonntag um 16.00 Uhr auf dem Kunstrasen am Schauenburger Platz zum Duell der punktgleichen Mannschaften zwischen dem Oldenburger SV und dem MTSV Hohenwestedt.
Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start in das neue Jahr mit einem überzeugend herausgespielten 4:2-Auswärtserfolg beim starken Aufsteiger Kaltenkirchener TS.
Überhaupt sieht OSV-Trainer Florian Stahl sein Team derzeit im Aufwärtstrend: „Im Moment spielen wir sehr konstant und haben unsere Abwehrprobleme aus der Schwächephase in der Hinrunde einigermaßen im Griff. Die drei Spiele – angefangen mit den sieben Gegentoren bei Holstein Kiel II sowie gegen den VfR und Satrup, wo wir insgesamt 16 Treffer kassierten – haben uns nicht nur das Torverhältnis verhagelt, sondern waren auch ein kleiner Genickbruch.“
Doch diese kurze, aber kritische Phase hat der OSV noch im alten Jahr beenden können. „Kurz vor Jahresende konnten wir noch den Heider SV bezwingen. Die Testspiele sind auch hervorragend gelaufen. Mit der Kaltenkirchener TS konnten wir einen spielstarken Aufsteiger bezwingen, der zuletzt sehr erfolgreich war. Wir konnten in dem Spiel auch offensiv überzeugen und haben sogar in Unterzahl einen Treffer erzielt“, ist der OSV-Trainer für die kommenden Aufgaben zuversichtlich.
Auch gegen den MTSV ist Stahl optimistisch, hatte er sich doch das Spiel der Hohenwestedter in Eichede in voller Länge angesehen. „Dass der MTSV in Eichede gewonnen hat, lag am Platz. Sie spielen ihr übliches 4-4-2 und machen es gegen den Ball richtig gut. Aber trotzdem bieten sie auch Raum. Die Spielidee ist nicht so grandios. Vom Innenverteidiger wird der Ball nach vorne geschlagen.“
Dennoch erwartet der OSV-Coach kein leichtes Spiel: „Wir müssen den Ausfall von einigen Leistungsträgern kompensieren. Trotzdem werden wir mit breiter Brust auftreten. Die Mannschaft hat richtig Bock. Das wird aber ein brisantes Spiel.“
Mehrere Ausfälle beim OSV
Der OSV wird am Sonntag auf einige Akteure definitiv verzichten müssen. Luca Neumann wurde in Kaltenkirchen mit einer Ampelkarte des Feldes verwiesen. „Er wurde provoziert. Damit hat er uns einen Bärendienst erwiesen“, sagte Stahl.
Auch Silas Bünning wird wegen seiner Rotsperre letztmalig nicht im Kader sein. Robin Bünning weilt im Urlaub. Zudem sind mit Toptorjäger Daniel Junge, Thorge Salke und Marcel Freund drei Spieler angeschlagen.
Ganz schlecht sieht es bei Thor-Arne Höfs aus. „Er wird wegen einer schweren Schambeinverletzung in dieser Saison wahrscheinlich gar kein Spiel mehr absolvieren können“, bestätigte Stahl. Einziger Lichtblick ist Freddy Kaps, der am Sonntag endlich wieder zur Verfügung steht.
Hohenwestedt mit Überraschungssieg in Eichede
Auch der MTSV Hohenwestedt überraschte positiv. Beim Tabellendritten SV Eichede konnte – wie im Vorjahr – ein überraschender 1:0-Erfolg gefeiert werden. Damit liegen beide Mannschaften mit jeweils 18 Zählern gleichauf, wobei der OSV noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.
In Anbetracht der engen Situation in der unteren Tabellenhälfte waren die beiden Auswärtserfolge für beide Teams von enormer Bedeutung. Die letzten zwei Duelle – beide in Hohenwestedt – gingen mit 4:2 jeweils an die Ostholsteiner.
Interview mit Dennis Jera (MTSV Hohenwestedt)
Kurz vor dem Abschlusstraining befragte Olaf Wegerich Dennis Jera, den sportlichen Leiter beim MTSV Hohenwestedt, zur aktuellen Situation.
Der MTSV überzeugte in Eichede durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Insbesondere die Defensivarbeit war diesmal sehr gut. Ist das der Schlüssel zum Erfolg und wie könnte es gelingen, solche Leistungen öfter abzurufen?
Wir haben uns von Jahr zu Jahr verbessert, und gerade in der Defensive ist die Steigerung im Vergleich zu den letzten Jahren sichtbar und schlägt sich auch in den Zahlen nieder.
In der Rückrunde haben wir mit Macius Dahm und Hinne Schröder zwei sehr gute Partner für Henni Schnoor dazubekommen, die unserer Mannschaft in der Defensive nun noch mehr Sicherheit geben. Die Defensive ist immer ein Schlüssel für ein erfolgreiches Spiel. Wir wollen uns aber in allen Mannschaftsteilen immer weiter verbessern und unseren Weg gehen.
Wie siehst du die sportliche Ausgangslage vor dem Spiel gegen den OSV?
Die Jungs sind durch die gute Vorbereitung und den Sieg in Eichede natürlich gut aufgelegt und die Stimmung im Team ist gut.
Die beiden letzten Spiele gegen den OSV – beide in Hohenwestedt – gingen jeweils mit 2:4 verloren. Ist der OSV ein Gegner, der euch nicht liegt, gegen den es aber trotzdem etwas gutzumachen gilt?
Der Oldenburger SV ist eine abgezockte Mannschaft, aber wir haben auch in Oldenburg schon gewonnen.
Gibt es für das Wochenende Spieler, die ausfallen werden?
Unser Kapitän Tjark Sievers fällt höchstwahrscheinlich aus und Thies Kochanski ist aktuell immer noch krank.Tim Sienknecht befindet sich weiterhin im Aufbautraining, macht aber große Fortschritte. Luke Clasen hat sich im Training eine Platzwunde zugezogen und musste im Krankenhaus behandelt werden.
Konnte in dieser Woche wieder normal trainiert werden?
Die Mannschaft hat die Trainingswoche wieder auf unserem Gelände absolvieren können.
Da der OSV das Spiel auf Kunstrasen verlegt hat, hätten wir diese Woche zwar gern noch eine Einheit auf Kunstrasen gemacht, hatten aber leider keine Möglichkeit, einen anzumieten.
Für uns ist Kunstrasen aber kein Problem und wir freuen uns auf das Spiel.