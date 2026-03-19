Kellerduell in Dabringhausen – Wer fordert SSV Born II heraus?

Kann der Hastener TV an Spieltag 24 vielleicht seinen ersten Punkt sammeln? Denn dann ist das Schlusslicht in Gruppe 2 der Kreisliga A Remscheid & Solingen zu Gast beim Dabringhauser TV, der ebenfalls tief im Abstiegskampf steckt. Außerdem kämpfen an der Spitze gleich vier Mannschaften darum, der Zweitvertretung des SSV Bergisch Born gefährlich zu werden. Das ist der 24. Spieltag!
25. Spieltag
So., 29.03.26 12:30 Uhr SV 09/35 W II - SC Ayyildiz
So., 29.03.26 15:00 Uhr Hastener TV - TG Hilgen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - TuRa Rem-Süd
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Dhünn - SC 08 R'wald
So., 29.03.26 15:15 Uhr Lützenkir. - Dabringh. TV
So., 29.03.26 15:30 Uhr Leichlingen - Quettingen
So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Langenf. II - Gencler O.
So., 29.03.26 15:30 Uhr BV Bergisch - TS Struck
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SC 08 R'wald - GSV Langenf. II
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TG Hilgen - Lützenkir.
Do., 02.04.26 19:00 Uhr Gencler O. - SSV Born II
Do., 02.04.26 19:00 Uhr Quettingen - SV 09/35 W II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SSV Dhünn - Türkiyemspor
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Ayyildiz - TuRa Rem-Süd
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Dabringh. TV - Leichlingen
Do., 02.04.26 19:45 Uhr TS Struck - Hastener TV
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