 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Kellerduell in Dabringhausen – Wer fordert SSV Born II heraus?

Kreisliga A Remscheid & Solingen, Gruppe 2: Am 24. Spieltag kommt es zum Kellerduell zwischen dem Dabringhauser TV – der sich durchaus noch Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt machen kann – und dem abgeschlagenen Hastener TV.

von Linus Bien · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Kellerduell beim Dabringhauser TV
Kellerduell beim Dabringhauser TV – Foto: Peter Teinovic

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Kreisliga A2 Rem-Sol
Dabringh. TV
SC 08 R'wald
SC Ayyildiz
SV 09/35 W II

Kann der Hastener TV an Spieltag 24 vielleicht seinen ersten Punkt sammeln? Denn dann ist das Schlusslicht in Gruppe 2 der Kreisliga A Remscheid & Solingen zu Gast beim Dabringhauser TV, der ebenfalls tief im Abstiegskampf steckt. Außerdem kämpfen an der Spitze gleich vier Mannschaften darum, der Zweitvertretung des SSV Bergisch Born gefährlich zu werden. Das ist der 24. Spieltag!

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So läuft der 24. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
15:00live
Spieltext SC 08 R'wald - Türkiyemspor

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
15:00
Spieltext TG Hilgen - BV Bergisch

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TS Struck
TS StruckTS Struck
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
15:00
Spieltext TS Struck - SSV Born II

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
15:00
Spieltext Gencler O. - SSV Dhünn

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
15:30
Spieltext TuRa Rem-Süd - SV 09/35 W II

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
15:00
Spieltext SC Ayyildiz - Leichlingen

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
15:00live
Spieltext Quettingen - Lützenkir.

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
15:30
Spieltext Dabringh. TV - Hastener TV

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So geht es weiter

25. Spieltag
So., 29.03.26 12:30 Uhr SV 09/35 W II - SC Ayyildiz
So., 29.03.26 15:00 Uhr Hastener TV - TG Hilgen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - TuRa Rem-Süd
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Dhünn - SC 08 R'wald
So., 29.03.26 15:15 Uhr Lützenkir. - Dabringh. TV
So., 29.03.26 15:30 Uhr Leichlingen - Quettingen
So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Langenf. II - Gencler O.
So., 29.03.26 15:30 Uhr BV Bergisch - TS Struck

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SC 08 R'wald - GSV Langenf. II
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TG Hilgen - Lützenkir.
Do., 02.04.26 19:00 Uhr Gencler O. - SSV Born II
Do., 02.04.26 19:00 Uhr Quettingen - SV 09/35 W II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SSV Dhünn - Türkiyemspor
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Ayyildiz - TuRa Rem-Süd
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Dabringh. TV - Leichlingen
Do., 02.04.26 19:45 Uhr TS Struck - Hastener TV

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