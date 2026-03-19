Kellerduell in Dabringhausen – Wer fordert SSV Born II heraus?

Kellerduell beim Dabringhauser TV – Foto: Peter Teinovic

Kann der Hastener TV an Spieltag 24 vielleicht seinen ersten Punkt sammeln? Denn dann ist das Schlusslicht in Gruppe 2 der Kreisliga A Remscheid & Solingen zu Gast beim Dabringhauser TV, der ebenfalls tief im Abstiegskampf steckt. Außerdem kämpfen an der Spitze gleich vier Mannschaften darum, der Zweitvertretung des SSV Bergisch Born gefährlich zu werden. Das ist der 24. Spieltag!