Der ASV Cham erwartet am Freitag unter Flutlicht die SpVgg Weiden. – Foto: Simon Tschannerl

Kellerduell in Cham & Spitzenspiel in Gebenbach Bayernliga Nord Die Oberpfälzer Teams stehen an diesem Wochenende vor spannenden Partien

Den 19. Spieltag eröffnet am Freitag der ASV Cham und die SpVgg Weiden mit einem Derby, hierbei geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Am Samstag stehen dann die restlichen Teams auf dem Feld.

Fr., 11.11.2022, 19:00 Uhr ASV Cham SpVgg SV Weiden

Es ist ein ganz wichtiges Derby unter Flutlicht für beide Seiten. Wobei die Chamer etwas entspannter in die Partie gehen können, wenn man davon überhaupt sprechen kann. Denn es trifft der Tabellenzehnte aus Cham mit 23 Punkten auf den Tabellensechszehnten mit 15 Punkten. Sechs Punkte Vorsprung haben die Rot-Weißen auf die Relegationsränge, die Elf vom Wasserwerk dagegen vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Chamer nahmen zuletzt einen Punkt aus Ammerthal mit, während Weiden ein verrücktes Derby gegen Gebenbach verloren geben musste.

Sa., 12.11.2022, 14:00 Uhr SV Donaustauf DJK Ammerthal

In den letzten Wochen holte der SV Donaustauf Dreier um Dreier, doch an die beiden Spitzenteams kam man punktemäßig nicht heran, denn diese holte sich ebenfalls Sieg um Sieg. Mit der DJK Ammerthal erwartet man diesmal einen echten Brocken. Denn die Gäste haben nur fünf Punkte weniger auf dem Konto als der SVD. Der Druck liegt in dieser Begegnung sicherlich bei den Hausherren, die weiter gewinnen müssen, um sich die Chance auf die ersten beiden Plätze noch zu erhalten. Ammerthal hingegen kann die Partie beruhigt angehen und versuchen, mit einer guten Leistung die Donaustaufer zu ärgern.

Sa., 12.11.2022, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II SpVgg Bayern Hof

Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel für beide Seiten, nur zwei Punkte trennen beide Seiten in der Tabelle voneinander. Die Jahn-Reserve will es mit allen Mitteln verhindern auf einen Relegationsplatz abzurutschen. Diese Gefahr besteht aber, sollte man nicht punkten. Hof hingegen hat durch gute Leistungen den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze geschafft und will diese nun erreichen.

Sa., 12.11.2022, 16:00 Uhr DJK Gebenbach FC Eintracht Bamberg 2010

Wer ist das Topteam in der Liga? Dieser Frage wird am Samstag auf den Grund gegangen, denn bislang konnte kein Team in der Liga den beiden Spitzeteams das Wasser reichen. So ist auch der Vorsprung schon ganz schön groß auf die Konkurrenz. In dieser Begegnung wird so sicherlich die Tagesform eine entscheidende Rolle spielen.