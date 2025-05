– Foto: Markus Striegel

Kellerduell in Brochenzell, Kressbronn in Eschach zu Gast Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht aller Partien des 28. Spieltags

Am 28. Spieltag der Bezirksliga Bodensee spitzt sich der Zweikampf um die Meisterschaft weiter zu: Der SV Kressbronn gastiert beim heimstarken TSV Eschach, während der punktgleiche SV Vogt den SV Weingarten empfängt. Der SV Baindt will Rang drei in Maierhöfen verteidigen, im Tabellenkeller kommt es in Leutkirch zum Abstiegsduell mit dem SV Mochenwangen. Auch der SV Achberg steht beim SV Bergatreute unter Zugzwang, will er den Relegationsplatz noch erreichen.

