Kellerduell in Brake, Spitzenspiel in Bevern

Der sechste Spieltag der Landesliga Weser-Ems steht vor der Tür und einige Mannschaften waren bereits unter der Woche im Bezirkspokal unterwegs. Während Teams, wie Mühlen und Eintracht Nordhorn Selbstvertrauen tanken konnten, lief es für Schüttorf oder Firrel eher nicht so gut. Wir schauen auf die Partien am Wochenende..

Im Pokal fuhren beide Teams beeindruckend hohe Siege gegen starke Teams aus der Bezirksliga ein. Tabellarisch heißt es Platz zehn gegen Platz eins und vor allem die Gäste sind in bestechender Form, was sie beim 7:0 gegen den VfL Oythe beeindruckend unter Beweis stellten.

Das Spitzenspiel des Spieltages findet in Bevern statt. Die Hausherren kassierten in der Vorwoche die erste Niederlage, rehabilitierten sich aber im Pokal mit dem 2:1 gegen Dinklage. Papenburg hat zwei Punkte weniger auf dem Konto, gewann aber die vergangenen drei Partien allesamt.

Zwei Teams aus dem Keller treffen in Brake aufeinander. Platz 14 gegen Platz zwölf, wobei Firrel einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Im Pokal lief es für die Gäste jedoch nicht gut. Mit 4:5 unterlag Firrel dabei dem Bezirksligisten WSC Frisia Wilhelmshaven.

Garrel gewann in der vergangenen Saison beide direkten Duelle gegen den SFN Vechta, der zuletzt drei Ligaspiele in Serie verlor und nur auf Rang 16 steht. Immerhin im Pokal zeigte der Tabellenletzte, dass man noch siegen kann und man schlug den TuS Lutten mit 3:1.

Bereits am morgigen Freitag trifft der SV Vorwärts Nordhorn auf den Aufsteiger BW Lohne II. Beide Teams sind punktgleich, wobei die Zufriedenheit darüber wohl etwas unterschiedlich sein wird. Nordhorn will den Sieg und sich an die Spitzengruppe anpirschen.

Der TV Dinklage geht als klarer Favorit in das Duell gegen den TuS Esens, doch der Tabellenfünfte verlor im Pokal knapp gegen Bevern. Esens konnte allerdings in der Vorwoche den ersten Sieg einfahren und deutlich Voxtrup schlagen. Zuletzt standen sich die beiden Kontrahenten 23/24 gegenüber. Damals gewann Dinklage ein Duell. Das andere Spiel endete Remis.

