Kellerduell im Upland – schwere Aufgabe für Klei/Hun/Doh

Am kommenden Wochenende stehen in der Verbandsliga Nord gleich drei Partien im Zeichen nordhessischer Teams: SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach will den nächsten Schritt in Richtung Top Fünf machen, SG Calden/Meimbressen und TSV Wabern liefern sich ein Duell auf Augenhöhe, und SC Willingen sowie OSC Vellmar kämpfen im Keller um wichtige Punkte.
Kommt Merle zum Einsatz?
Die Gastgeber stehen erstmals in dieser Saison nahezu vollständig zur Verfügung und wollen ihre gute Form nutzen, um gegen den hoch gewerteten Absteiger Steinbach ein Ausrufezeichen zu setzen. Die Dreier-SG wird auf die körperliche Bereitschaft als Schlüssel zum Erfolg setzen. Steinbach reist mit breiter Brust an, sodass Klei/Hun/Doh besonders den Heimvorteil nutzen will.
Abstiegskampf pur am Burgring
Im Kellerduell am Samstag zählt für beide Mannschaften nur ein Sieg: Willingen will dem Abstiegskampf entfliehen, Vellmar endlich den ersten Dreier seit sieben Spielen. Willingen sieht sich trotz Rückständen nicht chancenlos, Vellmar reist ersatzgeschwächt an und sucht vor allem Stabilität in der Defensive. Mit nur einem Punkt Vorsprung bleibt die Partie für beide existenziell.
Duell auf Augenhöhe
Calden/Meimbressen will nach schwankenden Leistungen wieder Punkten und setzt auf seine Torjäger Louis Siebert und Jason Fynn Busch. Wabern hingegen kommt mit solider Serie und will im Duell der Tabellennachbarn durch kompromisslose Zweikämpfe überzeugen. Der Gastgeber muss die individuelle Fehlerquote reduzieren – der Gast setzt auf Konstanz und Effektivität.
Hält die Heimserie?
Nach dem Heimrechttausch genießt der Lichtenauer FV auch gegen den Tabellennachbarn Wolfhagen den Vorteil eigener Kulisse. Der Fünfte der Tabelle will seine beeindruckende Heimserie ausbauen, während Wolfhagen nach der Niederlage gegen Steinbach wieder in die Erfolgsspur möchten.
Junglöwen wollen Reaktion zeigen
Nach der überraschenden Niederlage in Eichenzell will der Spitzenreiter KSV Hessen Kassel II Wiedergutmachung betreiben. Gegen den vorletzten SV Hofbieber zählt für das Team von Trainer Danny Overkamp nur ein Sieg, um den Platz an der Sonne zu festigen. Allerdings werden die Hessen auf den gesperrten Haris Ljatifi verzichten müssen.