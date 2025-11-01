Kellerduell im Upland – schwere Aufgabe für Klei/Hun/Doh

Am kommenden Wochenende stehen in der Verbandsliga Nord gleich drei Partien im Zeichen nordhessischer Teams: SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach will den nächsten Schritt in Richtung Top Fünf machen, SG Calden/Meimbressen und TSV Wabern liefern sich ein Duell auf Augenhöhe, und SC Willingen sowie OSC Vellmar kämpfen im Keller um wichtige Punkte.

Kommt Merle zum Einsatz?

Die Gastgeber stehen erstmals in dieser Saison nahezu vollständig zur Verfügung und wollen ihre gute Form nutzen, um gegen den hoch gewerteten Absteiger Steinbach ein Ausrufezeichen zu setzen. Die Dreier-SG wird auf die körperliche Bereitschaft als Schlüssel zum Erfolg setzen. Steinbach reist mit breiter Brust an, sodass Klei/Hun/Doh besonders den Heimvorteil nutzen will. Abstiegskampf pur am Burgring

Heute, 14:30 Uhr SC Willingen SC Willingen OSC Vellmar OSC Vellmar 14:30 live PUSH

Im Kellerduell am Samstag zählt für beide Mannschaften nur ein Sieg: Willingen will dem Abstiegskampf entfliehen, Vellmar endlich den ersten Dreier seit sieben Spielen. Willingen sieht sich trotz Rückständen nicht chancenlos, Vellmar reist ersatzgeschwächt an und sucht vor allem Stabilität in der Defensive. Mit nur einem Punkt Vorsprung bleibt die Partie für beide existenziell. Duell auf Augenhöhe

Calden/Meimbressen will nach schwankenden Leistungen wieder Punkten und setzt auf seine Torjäger Louis Siebert und Jason Fynn Busch. Wabern hingegen kommt mit solider Serie und will im Duell der Tabellennachbarn durch kompromisslose Zweikämpfe überzeugen. Der Gastgeber muss die individuelle Fehlerquote reduzieren – der Gast setzt auf Konstanz und Effektivität. Hält die Heimserie?