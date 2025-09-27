Kellerduell gewonnen: Biesdorf feiert ersten Saisonsieg

Die Spandauer Kickers kommen beim TSV Rudow nicht über ein 0:0 hinaus. Dabei gehörte die erste Halbzeit klar dem Gastgeber. Die größte Gelegenheit zur Führung vergab Melih Hortum in der 38. Minute, als er per Elfmeter an Nils Gardeike scheiterte. Im zweiten Durchgang wurde SpaKi stärker, für Tore reichte es aber nicht mehr. Dennoch übernahmen die Spandauer über Nacht die Tabellenführung.

Deutliche Sache im Kellerduell Nummer eins an diesem Wochenende. Im Duell 16. gegen 15. sorgte Polar Pinguin für klare Verhältnisse. Moritz Sondermann und Hans Leo Witschurke trafen jeweils doppelt für die Gäste. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Juan Cernescu brachte den Steglitzer Hausherren letztlich nichts ein. Shaikh Derman sorgte kurz vor Ende für den 1:5-Endstand.

Stern 1900 erwischte keine 48 Stunden nach Abpfiff der Partie bei Empor keinen guten Start ins Spiel gegen Türkspor. Süleyman Kapan brachte die Hausherren nach fünf Minuten in Führung, Halit Bacak legte eine knappe Viertelstunde später nach. Im zweiten Durchgang zeigte Schiedsrichter Rene Knopf zunächst auf den Elfmeterpunkt, Türkspors Shawn Kauter sah zudem die rote Karte wegen Beleidigung. Sterns Luca Rohr verschoss und nur wenige Augenblicke später scheiterte Kapan auf der anderen Seite ebenfalls aus elf Metern. In den Schlussminuten nutzte Steglitz die Überzahl, holte dank der Tore von Ali Shaarawy (81.) und Luca Rohr (86.) noch einen Punkt am Heckerdamm. ---

Blau Weiß 90 bekommt keine Konstanz ins eigene Spiel. Nach der Durststrecke Ende August/Anfang September gewann der Aufsteiger zwar gegen Rudow, doch am Samstag folgte der nächste Rückschlag. In der heimischen Rathausstraße verloren die Mariendorfer gegen den Berliner SC mit 0:2. Die Tore für die Gäste erzielten Benjamin Trojahn in der 32. Minute und Stephan Ngah kurz nach Beginn der zweiten Hälfte. Beide sind nun punktgleich. ---

Der TSV Mariendorf ist als Tabellenführer in diesen 7. Spieltag gegangen, wurde nun aber von Altglienicke II gestürzt. Emir Bakal brachte die VSG in der 11. Minute in Führung. Moritz Tomczak und Mario Schenkel legten noch im ersten Durchgang nach. Zwar konnte Mariendorf direkt nach der Pause verkürzen, doch spannend wurde es nicht mehr. Bakal traf schließlich zum 4:1-Endstand. ---

Im Kellerduell konnte Fortuna Biesdorf am Samstagnachmittag einen immens wichtigen Heimsieg feiern. Gegen Empor schoss Mika Friebe eine Viertelstunde vor Schluss das Tor des Tages, das nicht nur den ersten Saisonsieg für die Fortuna bedeutete. Mit dem Dreier verlässt Biesdorf auch den letzten Platz. Dabei hatte die Fortuna durchaus Glück, denn Empors Quentin Albrecht verschoss spät in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter, scheiterte an der Latte. ---

Frohnauer und Wilmersdorf trennen tabellarisch vier Plätze, doch zwischen beiden Teams liegt nur ein mickriges Pünktchen. Die Form spricht leicht für die Gäste, die seit vier Spielen ungeschlagen sind. ---

Hohen Neuendorf war zu Saisonbeginn das Team der Stunde, musste in der englischen Woche aber zwei Niederlagen hinnehmen. Im Nordduell gegen die Füchse, zeitgleich auch ein tabellarisches Nachbarschaftsduell, soll nun wieder gesiegt werden. ---

Dem SC Staaken ist am Mittwoch der erste Saisonsieg gelungen. Nach dem Last-Minute-Dreier bei Hohen Neuendorf soll nun auf heimischem Kunstrasen nachgelegt werden. Gegner ist der SC Charlottenburg, der nur einen Punkt und einen Rang vor Staaken liegt.

