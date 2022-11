Kellerduell geht klar an Langquaid

Einen wichtigen Schritt im harten Kampf um den Klassenerhalt tat der Bezirksligist TSV Langquaid beim Schlusslicht DJK SV Altdorf, das nach dieser Heimschlappe noch tiefer im Abstiegssumpf steckt. Die Gäste, die den Schwung vom Ergoldsbach-Spiel mitgenommen hatten, hätten bereits nach fünf Minuten bei Großchancen von Patrick Slodarz und Daniel Beerschneider in Führung liegen müssen. Umso verdutzter schauten diese, als Tobias Seemann nach einer Viertelstunde gleichsam aus dem Nichts zum 1:0 für die Landshuter Vorstädter einnickte. Nur fünf Minuten später war Thomas Rappl mit dem Kopf nach einer Ecke von Florian Brunner zur Stelle und markierte den Ausgleichstreffer zum 1:1. Der Vorbereiter drehte dann die Partie mit einem prächtigen Schuss aus 20 Metern - Rückpass von Hannes Wagner - in der 34. Minute, ehe DJK-SV-Spielertrainer Oleg Kirpitschjow nach einer Unachtsamkeit im Defensivverbund in der 38. Minute zum 2:2 einnetzte. Als dann kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Elias Schriefer (SV Rathmannsdorf) - Markus Weiherer hatte noch eine sehr gute Möglichkeit ausgelassen - der einsatzfreudige Florian Brunner Torjäger Daniel Beerschneider mit einem Pass in die Tiefe bediente, lagen die feldüberlegenen Gäste wieder in Front, 2:3.

Im zweiten Durchgang rissen die Müller-Schützlinge die intensive Partie - auf beiden Seiten sechs gelbe Karten und drei 10-Minuten Zeitstrafen - noch mehr an sich, wobei bereits in der 52. Minute Hannes Wagner nach vertikalem Zuspiel von Florian Brunner mit dem Treffer zum 2:4 für die Vorentscheidung sorgte. Die Abwehr um "Turm" Christoph Blabl stand sehr sicher, ließ die einheimischen Offensivkräfte nicht zur Entfaltung kommen und leitete einige vielversprechende Konter ein, die auch zweimal erfolgreich abgeschlossen wurden. Zunächst erhöhte Daniel Beerschneider nach Vorarbeit von Leon Schlegel in der 75. Minute auf 2:5, dem Christoph Weigl in der 81. Minute sogar noch das 2:6 folgen ließ. Damit haben die Mannen um Kapitän Patrick Slodarz ihre Minusserie endgültig beendet und den Anschluss an das Tabellenmittelfeld wieder gefunden. Der Sportliche Leiter, Franz Fuchsbrunner, sprach von einem homogenen Team und einem auch in der Höhe gerechtfertigten Erfolg, der nun in den beiden die Herbstrunde abschließenden Heimspielen gegen den ATSV Kelheim und FC Ergolding bestätigt werden soll.

TSV Langquaid: Christoph Aiwanger - Leon Schlegel, Markus Weiherer (ab 84. Xhavit Limani), Thomas Rappl, Christoph Blabl, Lukas Meinzer (ab 78. Johannes Pernpeintner), Florian Brunner (ab 63. Christoph Weigl), Andreas Steffel (ab 50. Leon Rautenberg), Patrick Slodarz (C), Daniel Beerschneider, Hannes Wagner; Christoph Schmaus (ETW), Fabian Ertl