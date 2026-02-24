Kellerduell geht an Saalfeld

– Foto: FC Saalfeld

Beide Teams konnten vor der Partie den Stand nach der Winterpause nur schwer einschätzen. Während Saalfeld die Vorbereitung mit drei Siegen aus drei Testspielen und gezielten Verstärkungen abschloss, hatte Wismut bereits ein Punktspiel hinter sich (3:3 gegen Borsch). Umso spannender war die Frage, wie der FCS in den Pflichtspielmodus startet – und die Antwort fiel deutlich aus...

Die Anfangsphase verlief noch ausgeglichen, die erste Chance gehörte sogar den Gästen, doch Keeper Onyshchenko blieb aufmerksam. Nach rund zwanzig Minuten übernahm Saalfeld dann immer mehr die Kontrolle. In der 29. Minute belohnte Fabian Lüdicke (Neuzugang von FC Einheit Rudolstadt) die Gastgeber mit dem 1:0, nachdem er eine Eingabe von rechts verwertete. Nur sieben Minuten später nutzte Jonas König (Neuzugang vom TSV Bad Blankenburg) ein Missverständnis in der Wismut-Defensive zum 2:0 (36.). Den Schlusspunkt vor der Pause setzte Kapitän S. Kleyla mit einem sehenswerten Treffer aus spitzem Winkel zum 3:0 (42.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FCS spielbestimmend und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten. In der 57. Minute machte Georg Tzanev mit dem 4:0 alles klar – und beschenkte sich damit gleich selbst zum Geburtstag (Glückwunsch!). Danach verpasste u. a. der sehr agile Patrick Hook sogar noch einen höheren Zwischenstand. Wismut kam in der 76. Minute durch Bammler lediglich zum Ehrentreffer.