Kellerduell gegen Heider SV II geht an Comet Kiel

In der Landesliga Schleswig setzte sich SVE Comet Kiel im wichtigen Kellerduell mit 3:1 (1:0) gegen Heider SV II durch. Vor der Partie waren beide Mannschaften als etwa gleich stark eingeschätzt worden, doch nach 90 Minuten behielt Comet Kiel die Oberhand. Im Hinspiel hatte Heide noch deutlich mit 5:1 gewonnen.
Die Begegnung wurde stark von den schwierigen Platzbedingungen beeinflusst. Beide Trainer waren sich nach dem Spiel einig, dass ein geordnetes Kombinationsspiel kaum möglich war.
Die Mannschaft von Trainer Jan-Moritz Schümann versuchte dennoch, früh Druck auszuüben. „Wir wollten anlaufen und Heide unter Druck setzen. Sie haben viel mit langen Bällen gearbeitet, die konnten wir aber relativ gut entschärfen“, erklärte der Coach von SVE Comet Kiel.
Offensiv setzte Comet ebenfalls häufig auf lange Bälle hinter die Abwehr und kam dadurch zu mehreren guten Chancen. Doch zunächst fehlte die Konsequenz im Abschluss.
In der 34. Minute fiel schließlich die Führung: Alban Jashari nutzte eine Situation, nachdem der Ball bei einem Aufbauspiel der Gäste auf dem holprigen Untergrund liegen blieb, und traf zum 1:0. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel weiterhin von Zweikämpfen und langen Bällen geprägt. In der 70. Minute erhöhte Maurice Knutzen auf 2:0 für die Gastgeber. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Nach einem Doppelpass mit Mats Schaller kam Anas Boukara frei zum Abschluss und traf in der 76. Minute mit einem Schuss in die lange Ecke zum 1:2-Anschlusstreffer.
In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. Die Gäste warfen alles nach vorne und kamen zu mehreren guten Möglichkeiten.
„Wir haben noch einmal alles nach vorne geworfen und hatten in der Schlussphase auch zwei, drei große Chancen“, erklärte der Heider Trainer. Ein Versuch von Velten Nagel landete am Pfosten, ein weiterer wurde spektakulär auf der Linie geklärt.
Auch Comet-Trainer Jan-Moritz Schümann erinnerte sich an diese Szene: Maurice Knutzen rettete in der 89. Minute auf der Linie. Kurz darauf reagierte Torhüter Lukas Losch stark und parierte einen weiteren gefährlichen Abschluss.
Als die Dithmarscher Jungs in der Nachspielzeit alles nach vorne warfen, nutzten die Kieler den freien Raum. Nach einem schnellen Gegenangriff traf erneut Alban Jashari in der 93. Minute zum 3:1-Endstand.
Durch den Sieg verbessert sich SVE Comet Kiel auf Tabellenplatz 15 und beendet eine Serie von fünf Spielen ohne Erfolg. Der Heider SV II bleibt dagegen nach 21 Spieltagen Tabellenletzter und hat mit 71 Gegentoren weiterhin die anfälligste Defensive der Liga.
In einem kampfbetonten Spiel auf schwierigem Untergrund sicherte sich Comet Kiel letztlich die wichtigen drei Punkte im direkten Abstiegskampf.
Stimmen zum SpielSven Hinz (Trainer Heider SV II)
SVE Comet Kiel: Losch – Milbradt, Celik, Kusnierczyk, Lahu (78. Rühr) – Arian Jashari – Knutzen, Rassmanns (60. Cheriag), Lawson-Body, Assameur (60. gesper) – Alban Jahshari.
Trainer: Jan Schümann.
Heider SV II: Simson – Nagel, Al-Kheir, Sattler, Drews – Sanchez, Boukara – Krajewski (89. Mißfelder), Brügmann, Dreyer (46. Gahllib) – Schaller.
Trainer: Sven Hinz.
SR: Niklas Leiding
Ass.: Lea Wolter, Niklas Ringshandel.
Z.: 60.
Tore: 1:0 Alban Jashari (34.), 2:0 Maurice Knutzen (70.), 2:1 Anas Boukara (76.), 3:1 Alban Jashari (90.+3).