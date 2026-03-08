Kellerduell gegen Heider SV II geht an Comet Kiel

Alban Jashari (SVE Comet Kiel) eröffnet und beendet den Torreigen im Spiele gegen den Heider SV II. – Foto: Ismail Yesilyurt

In der Landesliga Schleswig setzte sich SVE Comet Kiel im wichtigen Kellerduell mit 3:1 (1:0) gegen Heider SV II durch. Vor der Partie waren beide Mannschaften als etwa gleich stark eingeschätzt worden, doch nach 90 Minuten behielt Comet Kiel die Oberhand. Im Hinspiel hatte Heide noch deutlich mit 5:1 gewonnen.

Schwierige Platzverhältnisse prägen die Partie Die Begegnung wurde stark von den schwierigen Platzbedingungen beeinflusst. Beide Trainer waren sich nach dem Spiel einig, dass ein geordnetes Kombinationsspiel kaum möglich war.





Alban Jashari sorgt für die Führung Der Trainer vom Heider SV II, dem vor der Partie sechs Krankmeldungen erreichten und so nur ein Kader von 14 Mann nach Kiel reiste, fand deutliche Worte: „Das war ein Acker, kein Sportplatz. Auf so einem Gelände darfst du eigentlich kein Spiel anpfeifen. Da kann kein vernünftiges Passspiel zustande kommen, vieles ist Zufall.“ Auch deshalb entwickelte sich früh ein kampfbetontes Spiel mit vielen langen Bällen auf beiden Seiten. Die Mannschaft von Trainer Jan-Moritz Schümann versuchte dennoch, früh Druck auszuüben. „Wir wollten anlaufen und Heide unter Druck setzen. Sie haben viel mit langen Bällen gearbeitet, die konnten wir aber relativ gut entschärfen“, erklärte der Coach von SVE Comet Kiel.

Offensiv setzte Comet ebenfalls häufig auf lange Bälle hinter die Abwehr und kam dadurch zu mehreren guten Chancen. Doch zunächst fehlte die Konsequenz im Abschluss.



In der 34. Minute fiel schließlich die Führung: Alban Jashari nutzte eine Situation, nachdem der Ball bei einem Aufbauspiel der Gäste auf dem holprigen Untergrund liegen blieb, und traf zum 1:0. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause. Maurice Knutzen erhöht – Heide kommt zurück Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel weiterhin von Zweikämpfen und langen Bällen geprägt. In der 70. Minute erhöhte Maurice Knutzen auf 2:0 für die Gastgeber. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Nach einem Doppelpass mit Mats Schaller kam Anas Boukara frei zum Abschluss und traf in der 76. Minute mit einem Schuss in die lange Ecke zum 1:2-Anschlusstreffer.

Nach dem Treffer von Kapitän Anas Boukara (Heider SV II) wurde es spannend. – Foto: Ismail Yesilyurt

Dramatische Schlussphase In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. Die Gäste warfen alles nach vorne und kamen zu mehreren guten Möglichkeiten.



„Wir haben noch einmal alles nach vorne geworfen und hatten in der Schlussphase auch zwei, drei große Chancen“, erklärte der Heider Trainer. Ein Versuch von Velten Nagel landete am Pfosten, ein weiterer wurde spektakulär auf der Linie geklärt.



Auch Comet-Trainer Jan-Moritz Schümann erinnerte sich an diese Szene: Maurice Knutzen rettete in der 89. Minute auf der Linie. Kurz darauf reagierte Torhüter Lukas Losch stark und parierte einen weiteren gefährlichen Abschluss.

Keeper Lukas Losch (SVE Comet Kiel) war wie gewohnt ein starker Rückhalt. – Foto: Ismail Yesilyurt