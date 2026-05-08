Kellerduell: FC Neufahrn braucht gegen Vötting dringend Punkte – der SVV allerdings auch

Bastian Schweiger vom FC Neufahrn – Foto: fupa

Der FCN empfängt den SV Vötting im direkten Duell um den Klassenerhalt. Trainer Schweiger fordert mehr Einsatz von seinem Team.

Kurzzeitig war der FC Neufahrn in der Kreisklasse sogar Tabellenletzter. Deshalb ist der aktuelle Trend – Neufahrn rangiert auf dem zehnten Platz, der für den direkten Klassenerhalt reichen würde – grundsätzlich in Ordnung. Im Heimspiel gegen Vötting (Freitag, 19.30 Uhr) muss der FCN aber punkten, um nicht wieder in die Abstiegszone abzurutschen. Aber auch die Freisinger Gäste müssen aufpassen, nicht hinten reinzurutschen.

In der Tabelle stehen die Neufahrner direkt vor den Relegationsplätzen – mit zwei Punkten Vorsprung. Unmittelbar vor Neufahrn rangiert der SVV mit immerhin vier Punkten Abstand. Mit einem Sieg wäre Vötting praktisch gerettet. Endet das Gastspiel aber mit null Punkten, kann es noch mal richtig eng werden. FCN-Trainer Bastian Schweiger, der das Team im Winter übernommen hat, muss bei der Ausgangslage schmunzeln: „Seit ich hier bin, bestreiten wir eigentlich jede Woche ein richtungweisendes Spiel.“

Die Hausherren befinden sich auf einem wackeligen Kurs Richtung Klassenerhalt. Aber zufrieden ist Schweiger mit dem aktuellen Stand nicht. Immer wieder fehlen aus den verschiedensten Gründen Kicker – „und so habe ich jede Woche eine andere Spieltagsmannschaft.“ Auch die Trainingsbeteiligung „könnte besser sein“. Ihn ärgert zudem, dass sich manche im Team zufrieden zurücklehnen. Bastian Schweiger fordert mehr Einsatz: „Wir benötigen für den direkten Klassenerhalt noch zwei Siege.“