 2025-09-03T11:53:45.970Z

Allgemeines
– Foto: Stefan Fiebiger

Kellerduell: FC Eisenhüttenstadt und SG Großziethen hoffen auf Sieg

Landesliga Süd: Die Übersicht über ein vorgezogenes Spiel

Verlinkte Inhalte

LL Süd Brandenburg
FC Eisenh.
Großziethen

Am Samstag trifft der FC Eisenhüttenstadt im vorgezogenen Spiel des 10. Spieltags der Landesliga Süd auf den Aufsteiger SG Großziethen. Beide Mannschaften stehen nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt da und wollen im direkten Duell den Befreiungsschlag landen.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
15:00

Für Eisenhüttenstadt verlief der Saisonstart alles andere als wunschgemäß. Nach zwei Spielen steht das Team ohne Torerfolg und mit sechs Gegentoren im Tabellenkeller. Besonders die 0:4-Niederlage gegen den VfB Hohenleipisch offenbarte die Defensivprobleme, die es nun zu beheben gilt. Vor heimischem Publikum soll endlich die Trendwende gelingen, um nicht schon früh in der Saison den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren.

Auch die SG Großziethen reist mit großem Druck an. Nach zwei deutlichen Niederlagen und elf Gegentoren braucht der Aufsteiger dringend ein Erfolgserlebnis. Beim 2:8 in Guben konnte zwar Ahmed Jabr früh für Hoffnung sorgen, am Ende aber fehlte es an Stabilität und Abgezocktheit.

Beide Teams wissen um die Bedeutung dieser Partie: Ein Sieg könnte der Startschuss in eine Aufholjagd sein. Eisenhüttenstadt setzt dabei auf den Heimvorteil und die Unterstützung der eigenen Fans, während Großziethen auf eine schnelle Offensive vertraut, um die ersten Punkte der Saison einzufahren.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 04.9.2025, 10:00 Uhr
redAutor