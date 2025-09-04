Kellerduell: FC Eisenhüttenstadt und SG Großziethen hoffen auf Sieg

Am Samstag trifft der FC Eisenhüttenstadt im vorgezogenen Spiel des 10. Spieltags der Landesliga Süd auf den Aufsteiger SG Großziethen. Beide Mannschaften stehen nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt da und wollen im direkten Duell den Befreiungsschlag landen.

Für Eisenhüttenstadt verlief der Saisonstart alles andere als wunschgemäß. Nach zwei Spielen steht das Team ohne Torerfolg und mit sechs Gegentoren im Tabellenkeller. Besonders die 0:4-Niederlage gegen den VfB Hohenleipisch offenbarte die Defensivprobleme, die es nun zu beheben gilt. Vor heimischem Publikum soll endlich die Trendwende gelingen, um nicht schon früh in der Saison den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren.

Auch die SG Großziethen reist mit großem Druck an. Nach zwei deutlichen Niederlagen und elf Gegentoren braucht der Aufsteiger dringend ein Erfolgserlebnis. Beim 2:8 in Guben konnte zwar Ahmed Jabr früh für Hoffnung sorgen, am Ende aber fehlte es an Stabilität und Abgezocktheit.

Beide Teams wissen um die Bedeutung dieser Partie: Ein Sieg könnte der Startschuss in eine Aufholjagd sein. Eisenhüttenstadt setzt dabei auf den Heimvorteil und die Unterstützung der eigenen Fans, während Großziethen auf eine schnelle Offensive vertraut, um die ersten Punkte der Saison einzufahren.