Allgemeines
Neuss-Weissenberg II lädt zum Kellerduell ein
Neuss-Weissenberg II lädt zum Kellerduell ein – Foto: Norbert Jurczyk

Kellerduell eröffnet den Spieltag, Novesia empfängt den SV Glehn

Kreisliga A, Grevenbroich & Neuss: Der 15. Spieltag wird schon am Donnerstag (27. November, 20 Uhr) mit einem Kellerduell eröffnet: Die SVG Neuss-Weissenberg II empfängt die zwei Punkte schwächere SG Grimlinghausen/Norf.

Im Kellerduell wird sich entscheiden, ob die Zweitvertretung der SVG Neuss-Weissenberg vorerst einen größeren Abstand auf die Abstiegsplätze aufbauen kann oder ob bei einer Niederlage die SG Grimlinghausen/Norf sogar vorbeizieht und die Neusser in die Abstiegszone schickt. Außerdem empfängt der Topspiel-Gewinner des vergangenen Spieltags, der DJK Novesia Neuss, den SV Glehn. Die übrige Spitzengruppe hat es mit vermeintlich schwächeren Gegnern zu tun – viel ändern wird sich dort oben also vermutlich nicht. Das ist der 15. Spieltag!

Das ist der 15. Spieltag:

Das sind die nächsten Spiele:

16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SG Grimlinghaus...
So., 07.12.25 12:30 Uhr Weissenberg II - SF Vorst
So., 07.12.25 14:15 Uhr SG Orken - TuS Grevenb.
So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Rosellen - Delhoven
So., 07.12.25 14:15 Uhr Reuschenberg - DJK Novesia
So., 07.12.25 14:45 Uhr FSV Vatan - SV Glehn
So., 07.12.25 14:45 Uhr FC Zons - Wevelinghov.
So., 07.12.25 15:00 Uhr FC Straberg - Ge. Grefrath

17. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Weissenberg II - Delhoven
So., 01.03.26 15:00 Uhr SF Vorst - VfR Büttgen
So., 01.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenb. - SV Rosellen
So., 01.03.26 15:00 Uhr Ge. Grefrath - SG Orken
So., 01.03.26 15:30 Uhr Wevelinghov. - FC Straberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia - FC Zons
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - Reuschenberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghaus... - FSV Vatan

Aufrufe: 027.11.2025, 09:00 Uhr
Linus BienAutor