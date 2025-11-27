Kellerduell eröffnet den Spieltag, Novesia empfängt den SV Glehn

Im Kellerduell wird sich entscheiden, ob die Zweitvertretung der SVG Neuss-Weissenberg vorerst einen größeren Abstand auf die Abstiegsplätze aufbauen kann oder ob bei einer Niederlage die SG Grimlinghausen/Norf sogar vorbeizieht und die Neusser in die Abstiegszone schickt. Außerdem empfängt der Topspiel-Gewinner des vergangenen Spieltags, der DJK Novesia Neuss, den SV Glehn. Die übrige Spitzengruppe hat es mit vermeintlich schwächeren Gegnern zu tun – viel ändern wird sich dort oben also vermutlich nicht. Das ist der 15. Spieltag!