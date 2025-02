Kellerduell der Bezirksliga Rems/Murr/Hall erneut abgesagt

In der Bezirksliga Rems/Murr/Hall wäre am gestrigen Sonntag eigentlich das Nachholspiel zwischen dem FC Matzenbach und dem SV Fellbach II über die Bühne gegangen. Doch die Partie wurde erneut abgesagt, dieses Mal aufgrund von Unbespielbarkeit des Platzes. Ebenso das Heimspiel der zweiten Mannschaft des FC Matzenbach in der Kreisliga B7 Rems/Murr/Hall. Nur in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall rollte der Ball. Im Duell der Reserven setzte sich der FSV Waiblingen II auf heimischen Platz gegen den TSV Nellmersbach II durch.