Kellerduell Croatia Stuttgart vs. Nufringen, Darmsheim gegen Letzten

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr Croatia Stuttgart SV Nufringen

Croatia Stuttgart (14., 15 Punkte) und der SV Nufringen (13., 16 Punkte) stehen unmittelbar vor der Abstiegszone und benötigen dringend Punkte. Das Hinspiel am 15. Spieltag endete 3:3, was die defensive Anfälligkeit beider Teams unterstrich. Für Croatia Stuttgart bietet sich die Chance, mit einem Heimsieg am Konkurrenten vorbeizuziehen. Nufringen könnte sich mit einem Erfolg etwas Luft im engen Tabellenkeller verschaffen.

Die Spvgg 1897 Cannstatt belegt mit 27 Punkten den vierten Platz und befindet sich weiter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Die SpVgg Holzgerlingen steht mit 19 Punkten auf Rang elf und kämpft darum, den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern. Das Hinspiel gewann Holzgerlingen überraschend mit 2:0 und setzte Cannstatt damit unter Druck. Cannstatt benötigt im Heimspiel eine Reaktion, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.

Der VfL Herrenberg rangiert mit 20 Punkten auf Platz acht und gewann das Hinspiel beim SV Bonlanden mit 2:0. Bonlanden steht mit 19 Punkten auf Rang neun und befindet sich damit in unmittelbarer Nähe. Beide Mannschaften bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, können mit einer Serie jedoch noch nach oben blicken. Besonders Herrenberg kann mit einem weiteren Sieg den Abstand zu einem direkten Konkurrenten vergrößern.

Tabellenführer TV Darmsheim geht mit 30 Punkten und der besten Offensive der Liga (47 Tore) in die Begegnung. Der VfL Oberjettingen ist mit nur fünf Punkten Tabellenletzter und musste sich im Hinspiel mit 1:4 geschlagen geben. Die Rollen sind klar verteilt, Darmsheim ist klarer Favorit im Kampf um den direkten Aufstieg. Oberjettingen steht dagegen unter Druck, im Abstiegskampf dringend zu punkten.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr ASV Botnang TSV Dagersheim

Der ASV Botnang steht mit 25 Punkten auf Rang sechs und kann mit einem Sieg weiter zur Spitzengruppe aufschließen. Der TSV Dagersheim ist mit sieben Punkten Vorletzter und weist mit 46 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga auf. Das Hinspiel gewann Botnang mit 2:0 und bestätigte seine Favoritenrolle. Für Dagersheim geht es darum, den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen nicht weiter anwachsen zu lassen.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr SV Deckenpfronn SV Vaihingen

Der SV Vaihingen belegt mit 28 Punkten den dritten Tabellenplatz und zählt zu den ernsthaften Aufstiegskandidaten. Der SV Deckenpfronn steht mit 18 Punkten auf Rang zwölf und benötigt Zähler, um nicht in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Beide Teams haben ein Spiel weniger absolviert als ein Großteil der Konkurrenz, was die Bedeutung der Partie erhöht. Vaihingen kann mit einem Sieg den Druck auf die beiden Spitzenplätze erhöhen.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau TSV Musberg

Der TSV Jahn Büsnau geht mit 29 Punkten als Tabellenzweiter in die Partie und stellt mit 46 Treffern eine der gefährlichsten Offensiven. Der TSV Musberg steht mit 19 Punkten auf Rang zehn und musste sich im Hinspiel deutlich mit 0:5 geschlagen geben. Büsnau steht unter Druck, im Aufstiegsrennen mit Tabellenführer Darmsheim Schritt zu halten. Musberg braucht Punkte, um sich weiter vom Tabellenkeller abzusetzen.

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr TV Echterdingen II SV Rohrau