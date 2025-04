Kellerduell beim TV Echterdingen, FC Holzhausen will dran bleiben

Beide Teams liegen im Mittelfeld der Tabelle und streben den sicheren Klassenerhalt an. Schwäbisch Hall feierte zuletzt einen Auswärtserfolg in Balingen, während Heilbronn einen Heimsieg gegen Esslingen einfuhr. Die Gastgeber wollen ihren Heimvorteil nutzen, Heilbronn hingegen den positiven Trend fortsetzen.

Pfullingen steht nach der deutlichen Niederlage in Oberensingen weiterhin unter Druck. Ehingen-Süd setzte sich in einem torreichen Spiel gegen Echterdingen durch und rangiert in der oberen Tabellenhälfte. Die Gäste gehen als Favorit in die Begegnung, Pfullingen braucht dringend Punkte.

---