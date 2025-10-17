 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Kellerduell beim TSV Merklingen, wer stoppt Germania Bietigheim?

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr bringt erneut spannende Begegnungen, in denen sich die Spitzenteams wie SV Germania Bietigheim und TSV Münchingen weiter absetzen wollen, während die Aufsteiger und Abstiegskandidaten um jeden Punkt kämpfen, um den Anschluss an die sichere Tabellenmitte nicht zu verlieren.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
15:00

TSV Merklingen empfängt TV Pflugfelden. Merklingen benötigt dringend Punkte, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien, während Pflugfelden als abgeschlagener Tabellenletzter ebenfalls auf einen Überraschungserfolg hofft.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
15:00

TSV Heimsheim trifft auf NK Croatia Bietigheim. Heimsheim möchte seine Position unter den Top 5 sichern, während NK Croatia Bietigheim den Kampf gegen den Abstieg fortsetzen muss.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
15:00

TASV Hessigheim empfängt SV Pattonville. Hessigheim braucht Punkte, um sich vom unteren Mittelfeld zu lösen, Pattonville will trotz schwacher Saisonbilanz den Abstand zu den Abstiegsplätzen verkürzen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
15:00

FC Marbach spielt gegen FV Löchgau II. Marbach will den Schwung aus den bisherigen Spielen nutzen, während Löchgau II den Anschluss an die Spitzengruppe halten möchte.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
15:00

Spvgg Besigheim trifft auf TV Aldingen. Besigheim möchte den dritten Tabellenplatz verteidigen, TV Aldingen strebt an, den Rückstand auf die oberen Tabellenplätze zu verkürzen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
15:00live

SV Germania Bietigheim empfängt AKV B.G. Ludwigsburg. Germania Bietigheim will seine makellose Bilanz ausbauen, Ludwigsburg will die obere Tabellenhälfte stabilisieren.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
15:00

TSV Münchingen spielt gegen TSV Schwieberdingen. Münchingen peilt einen weiteren Sieg an, um den Rückstand auf Germania Bietigheim zu verkürzen, Schwieberdingen kämpft um Punkte zur Verbesserung der Tabellenposition.

So., 19.10.2025, 11:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
11:30

FC 08 Bietigheim-Bissingen II trifft auf SV Salamander Kornwestheim. Die Gastgeber möchten die Heimbilanz verbessern, während Kornwestheim den Abstand auf die Spitzenteams verkürzen will.

17.10.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor