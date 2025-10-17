Kellerduell beim TSV Merklingen, wer stoppt Germania Bietigheim?

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Merklingen empfängt TV Pflugfelden. Merklingen benötigt dringend Punkte, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien, während Pflugfelden als abgeschlagener Tabellenletzter ebenfalls auf einen Überraschungserfolg hofft.
TSV Heimsheim trifft auf NK Croatia Bietigheim. Heimsheim möchte seine Position unter den Top 5 sichern, während NK Croatia Bietigheim den Kampf gegen den Abstieg fortsetzen muss.
TASV Hessigheim empfängt SV Pattonville. Hessigheim braucht Punkte, um sich vom unteren Mittelfeld zu lösen, Pattonville will trotz schwacher Saisonbilanz den Abstand zu den Abstiegsplätzen verkürzen.
FC Marbach spielt gegen FV Löchgau II. Marbach will den Schwung aus den bisherigen Spielen nutzen, während Löchgau II den Anschluss an die Spitzengruppe halten möchte.
Spvgg Besigheim trifft auf TV Aldingen. Besigheim möchte den dritten Tabellenplatz verteidigen, TV Aldingen strebt an, den Rückstand auf die oberen Tabellenplätze zu verkürzen.
SV Germania Bietigheim empfängt AKV B.G. Ludwigsburg. Germania Bietigheim will seine makellose Bilanz ausbauen, Ludwigsburg will die obere Tabellenhälfte stabilisieren.
TSV Münchingen spielt gegen TSV Schwieberdingen. Münchingen peilt einen weiteren Sieg an, um den Rückstand auf Germania Bietigheim zu verkürzen, Schwieberdingen kämpft um Punkte zur Verbesserung der Tabellenposition.
FC 08 Bietigheim-Bissingen II trifft auf SV Salamander Kornwestheim. Die Gastgeber möchten die Heimbilanz verbessern, während Kornwestheim den Abstand auf die Spitzenteams verkürzen will.