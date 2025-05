Kellerduell beim SV Gündringen, TuS Ergenzingen vor schwerer Aufgabe

---

Salzstetten will nach der Niederlage in Baiersbronn eine Reaktion zeigen. Mit Sulz kommt ein Gegner, der sich im sicheren Mittelfeld befindet, aber nichts zu verschenken hat. Für die Gastgeber zählt nur ein Sieg, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

Für Gechingen ist der Sieg Pflicht, will man den Anschluss an die Tabellenspitze wahren. Der Aufsteiger aus Alpirsbach-Rötenbach hat nach der 1:8-Klatsche gegen Ottenbronn etwas gutzumachen, dürfte in dieser Partie aber erneut unterlegen sein – zumindest auf dem Papier.

Zwei formstarke Teams treffen in einem Duell auf Augenhöhe aufeinander. Gültlingen will nach dem Rückschlag in Nagold zurück in die Spur, während Eutingen nach dem Coup gegen Gechingen mit breiter Brust anreist. Beide Teams können befreit aufspielen – was die Voraussetzungen für ein offenes und unterhaltsames Spiel sind.

---