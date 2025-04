Kellerduell beim FC Welzheim, Spitzenspiel bei der SG Schorndorf

Der TSV Schmiden geht mit breiter Brust in das Heimspiel, nachdem zuletzt gegen TURA Untermünkheim ein Punkt eingefahren wurde. Mit einem Heimsieg könnten die Hausherren weiter in Richtung Platz sieben vorrücken. Der TSV Schornbach möchte seinerseits die starke Saison mit einem weiteren Dreier untermauern.

In Schwaikheim trifft ein gefestigter Tabellenneunter auf den Dritten der Liga. Der TSV Gaildorf hat nach dem 4:0 gegen Welzheim weiterhin beste Chancen im Aufstiegsrennen mitzuwirken. Die Gastgeber werden alles daransetzen, zuhause dagegenzuhalten.

Für beide Mannschaften geht es um die endgültige Sicherung des Klassenerhalts. Der SV Fellbach II reist nach dem torreichen 3:6 gegen Oppenweiler-Strümpfelbach mit Fragezeichen in der Defensive an. TURA Untermünkheim hat zu Hause bislang regelmäßig gepunktet und will diesen Vorteil nutzen.

