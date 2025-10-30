Kellerduell beim FC Denzlingen, VfR Aalen reist zum Fünften

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
Der Aufsteiger steht als Schlusslicht mit sechs Punkten unter Zugzwang, während der Gast als 17. mit zwölf Zählern ebenfalls im Abstiegssog steckt. Beide Defensivreihen waren anfällig (27 bzw. 29 Gegentore), Kleinigkeiten könnten die Richtung weisen.
Hier trifft eine der torstärksten Offensiven (30:19, 5. Platz) auf den ungeschlagenen Primus (11-3-0, 28:5). Es ist das Musterduell Angriffslust gegen Stabilität, mit klaren Konturen an beiden Enden des Feldes.
Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
Der Aufsteiger aus dem unteren Mittelfeld (13., 15 Punkte) empfängt den Zweiten, der mit 32 Punkten und nur sieben Gegentreffern durch Verlässlichkeit überzeugt. Der Favorit reist mit breiter Brust, der Gastgeber braucht Effizienz.
Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
Der Absteiger (8., 18 Punkte) liegt vor dem kompakten Gast (11., 16 Punkte), beide mit moderaten Torbilanzen. In einem typischen Mittelfeldspiel könnte die Balance zwischen Risiko und Absicherung entscheiden.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der Vierte (26 Punkte) geht mit stabiler Bilanz ins Duell, der Aufsteiger (12., 16 Punkte) hat die schwächste Defensive der Liga (15:36) zu verwalten. Vieles spricht für geduldige Kontrolle gegen einen Gegner, der auf Umschaltmomente hoffen wird.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Oben gegen oben: Der Dritte (26 Punkte, 24:24) fordert den Sechsten (23 Punkte, 30:22). Während die Gastgeber ausgeglichen auftreten, bringt der Gast mehr Torgefahr mit – ein Spitzenspiel mit klaren Akzenten im letzten Drittel.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der Siebte (23 Punkte) misst sich mit dem Absteiger auf Rang 16 (12 Punkte). Unterschiedliche Ausgangslagen, doch die engen Torverhältnisse beider (21:21 bzw. 19:23) lassen ein geduldiges Ringen erwarten.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der 14. (15 Punkte) trifft auf den Aufsteiger aus dem Mittelfeld (9., 18 Punkte). Die Zahlen deuten auf eine Partie auf Augenhöhe hin, in der die Fehlerquote den Ton setzen dürfte.