Allgemeines
– Foto: Kevin Rosenberger

Kellerduell beim FC Denzlingen, VfR Aalen reist zum Fünften

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

Der 15. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg ordnet das Feld zwischen souveräner Spitze, dicht gedrängtem Verfolgerblock und einem breiten Tabellenkeller. Ein brisantes Duell gibt es zwischen der TSG Backnang und dem 1. FC Normannia Gmünd. Wie wird das Spiel enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
14:00

Der Aufsteiger steht als Schlusslicht mit sechs Punkten unter Zugzwang, während der Gast als 17. mit zwölf Zählern ebenfalls im Abstiegssog steckt. Beide Defensivreihen waren anfällig (27 bzw. 29 Gegentore), Kleinigkeiten könnten die Richtung weisen.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
14:00live

Die Gastgeber (10., 16 Punkte) bewegen sich in sicherer Distanz nach unten, der Gegner (15., 13 Punkte) sucht Anschluss ans Mittelfeld. Bei nahezu ausgeglichenen Torverhältnissen verspricht die Partie engen, ergebnisorientierten Fußball.

Wie wird das Spiel enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
14:00live

Hier trifft eine der torstärksten Offensiven (30:19, 5. Platz) auf den ungeschlagenen Primus (11-3-0, 28:5). Es ist das Musterduell Angriffslust gegen Stabilität, mit klaren Konturen an beiden Enden des Feldes.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
14:00

Der Aufsteiger aus dem unteren Mittelfeld (13., 15 Punkte) empfängt den Zweiten, der mit 32 Punkten und nur sieben Gegentreffern durch Verlässlichkeit überzeugt. Der Favorit reist mit breiter Brust, der Gastgeber braucht Effizienz.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
14:00

Der Absteiger (8., 18 Punkte) liegt vor dem kompakten Gast (11., 16 Punkte), beide mit moderaten Torbilanzen. In einem typischen Mittelfeldspiel könnte die Balance zwischen Risiko und Absicherung entscheiden.

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
14:30

Der Vierte (26 Punkte) geht mit stabiler Bilanz ins Duell, der Aufsteiger (12., 16 Punkte) hat die schwächste Defensive der Liga (15:36) zu verwalten. Vieles spricht für geduldige Kontrolle gegen einen Gegner, der auf Umschaltmomente hoffen wird.

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
14:30

Oben gegen oben: Der Dritte (26 Punkte, 24:24) fordert den Sechsten (23 Punkte, 30:22). Während die Gastgeber ausgeglichen auftreten, bringt der Gast mehr Torgefahr mit – ein Spitzenspiel mit klaren Akzenten im letzten Drittel.

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
14:30

Der Siebte (23 Punkte) misst sich mit dem Absteiger auf Rang 16 (12 Punkte). Unterschiedliche Ausgangslagen, doch die engen Torverhältnisse beider (21:21 bzw. 19:23) lassen ein geduldiges Ringen erwarten.

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
14:30

Der 14. (15 Punkte) trifft auf den Aufsteiger aus dem Mittelfeld (9., 18 Punkte). Die Zahlen deuten auf eine Partie auf Augenhöhe hin, in der die Fehlerquote den Ton setzen dürfte.

