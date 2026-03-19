 2026-03-13T07:45:35.464Z

Kellerduell beim ESC Preußen, Saloniki Essen trifft auf Liga-Primus

Kreisliga A, Gruppe 1, Essen: Der 20. Spieltag steht bevor. Tabellenführer Türkiyemspor Essen muss beim FC Saloniki Essen ran, während der direkte Verfolger AL-ARZ Essen auf den SuS Haarzopf II trifft. Ein wichtiges und möglicherweise richtungsweisendes Kellerduell steht derweil zwischen dem Essener SC Preußen und DKSV Helene Essen an. Die DJK SG Altenessen will zudem die starke Form der vergangenen Wochen bestätigen.

von Tristan Benten · Heute, 16:30 Uhr
Der Essener SC Preußen benötigt Punkte im Kellerduell – Foto: UR-Pictures

Kreisliga A, Gruppe 1, Essen: Liga-Primus Türkiyemspor Essen will die Tabellenführung im Fernduell mit AL-ARZ Essen verteidigen und benötigt daher einen Erfolg gegen den FC Saloniki Essen. Im Tabellenkeller wird es gleichzeitig spannend, denn der Essener SC Preußen trifft auf DKSV Helene Essen - beide Mannschaften trennt nur ein Punkt voneinander. Bei der DJK SG Altenessen soll zudem der überzeugende Lauf fortgesetzt werden. Das ist der 20. Spieltag:

So., 22.03.2026, 13:15 Uhr
Essener SC Preußen
DKSV Helene Essen
ESC Preußen - DKSV Helene

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
FC Saloniki Essen
Türkiyemspor Essen
FC Saloniki - Türkiyemspor

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
AL-ARZ Libanon
SuS Haarzopf
AL-ARZ Essen - Haarzopf II

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
DJK SG Altenessen
FC Stoppenberg
DJK SG Alten - FC Stoppenb.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
SpVg Schonnebeck
TuSEM Essen II - Schonnebeck II

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
Sportfreunde Altenessen
Schönebeck II - SF Altenes.

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
FC Karnap 07/27
RuWa Dellwig
FC Karnap - RuWa Dellwig

Die Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 1 Essen

Die nächsten Spieltage:

21. Spieltag
So., 29.03.26 11:00 Uhr RuWa Dellwig - SV Borbeck
So., 29.03.26 11:00 Uhr Haarzopf II - DJK SG Alten
So., 29.03.26 12:15 Uhr Schonnebeck II - Schönebeck II
So., 29.03.26 13:00 Uhr SF Altenes. - FC Karnap
So., 29.03.26 13:00 Uhr DKSV Helene - TuSEM Essen II
So., 29.03.26 13:30 Uhr FC Stoppenb. - ESC Preußen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - AL-ARZ Essen

22. Spieltag
Mi., 01.04.26 18:30 Uhr FC Stoppenb. - DKSV Helene
Mi., 01.04.26 18:30 Uhr DJK SG Alten - Türkiyemspor
Mi., 01.04.26 18:30 Uhr ESC Preußen - Haarzopf II
Mi., 01.04.26 18:30 Uhr FC Saloniki - RuWa Dellwig
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr Schönebeck II - TuSEM Essen II
Do., 02.04.26 18:30 Uhr SV Borbeck - SF Altenes.
Do., 02.04.26 18:45 Uhr FC Karnap - Schonnebeck II