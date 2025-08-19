Kellerduell beim Bremer SV - Gelingt Schöningen der Befreiungsschlag?

Im Kellerduell in Bremen trifft der Bremer SV auf Blau-Weiß Lohne. Beide Mannschaften stehen nach drei Partien bereits etwas unter Zugzwang. Die Gastgeber haben bislang nur einen Treffer erzielt und einmal gewonnen. Lohne liegt gar noch einen Platz hinter dem BSV, hat zwar mehr Tore geschossen, kassiert jedoch im Schnitt drei Gegentreffer pro Spiel. Es geht für beide darum, den kompletten Fehlstart frühzeitig zu verhindern. ---

Besonders brisant ist der Abend in Schöningen. Der FSV ist noch ohne Punkt und ohne Tor, die Rote Laterne leuchtet hell. Gegen Werder Bremen II soll endlich der Knoten platzen. Doch die Gäste reisen mit Selbstvertrauen an: Nach der Auftaktniederlage gegen St. Pauli zeigte die U23 des Bundesligisten eine starke Reaktion und drehte ihr vergangenes Spiel in der Schlussphase. Diesen Schwung will Bremen nutzen, um die nächsten Zähler einzufahren.

