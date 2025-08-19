Kellerduell beim Bremer SV - Gelingt Schöningen der Befreiungsschlag?

Am morgigen Mittwoch stehen drei Nachholspiele in der Regionalliga Nord an. Der Bremer SV trifft im Kellerduell auf den TuS Blau-Weiß Lohne. Eine Stunde später treffen der FC Eintracht Norderstedt und Hannover 96 II aufeinander. Zeitgleich ist der SV Werder Bremen II beim FSV Schöningen zu Gast.
Im Kellerduell in Bremen trifft der Bremer SV auf Blau-Weiß Lohne. Beide Mannschaften stehen nach drei Partien bereits etwas unter Zugzwang. Die Gastgeber haben bislang nur einen Treffer erzielt und einmal gewonnen. Lohne liegt gar noch einen Platz hinter dem BSV, hat zwar mehr Tore geschossen, kassiert jedoch im Schnitt drei Gegentreffer pro Spiel. Es geht für beide darum, den kompletten Fehlstart frühzeitig zu verhindern.
---
Besonders brisant ist der Abend in Schöningen. Der FSV ist noch ohne Punkt und ohne Tor, die Rote Laterne leuchtet hell. Gegen Werder Bremen II soll endlich der Knoten platzen. Doch die Gäste reisen mit Selbstvertrauen an: Nach der Auftaktniederlage gegen St. Pauli zeigte die U23 des Bundesligisten eine starke Reaktion und drehte ihr vergangenes Spiel in der Schlussphase. Diesen Schwung will Bremen nutzen, um die nächsten Zähler einzufahren.
---
Eintracht Norderstedt musste am Wochenende im DFB-Pokal ein bitteres Aus im Elfmeterschießen gegen den FC St. Pauli hinnehmen. Nun richtet sich der Blick zurück auf den Ligaalltag. Den ersten Saisonsieg konnte Norderstedt zuletzt feiern, und diesen Schwung will man mitnehmen. Gegner Hannover 96 II reist mit einer gemischten Bilanz an: ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage – aktuell bedeutet das ein Platz im Tabellenmittelfeld. Nach der ersten Saisonpleite zuletzt gilt es für die Niedersachsen, wieder in die Spur zu finden.
---