Kellerduell beim Angstgegner: Oberweikertshofen muss am Freitagabend nach Manching

Im vorgezogenen Spiel des 15. Spieltags tritt Oberweikertshofen am Freitag, 19 Uhr, in Manching an. Eine Mannschaft, die dem SCO so gar nicht liegt.

Oberweikertshofen –. In der vergangenen Saison gab es zwei klare Niederlagen. Zu Hause verlor der SCO mit 2:4 und in Manching kassierten die Weikertshofener gar 0:4 ein. Beim 2:4 schimpfte der damalige Trainer Florian Hönisch vom schlechtesten Spiel seiner Elf, und statt eine Revanche im Rückspiel ging die Hönisch-Elf nach einem disziplinlosen Auftritt, der mit der Ampelkarte von Torhüter Robin Scheurer gipfelte, sang- und klanglos unter.

So soll die Begegnung diesmal auf keinen Fall enden. Spielertrainer Simon Schröttle sieht durchaus Chancen, aus dem Sechspunkte-Spiel etwas Zählbares aus Manching mitzunehmen. Beide Mannschaften stehen im Tabellenkeller, Manching mit einem Punkt weniger als Weikertshofen, auf dem ersten Relegationsplatz, der SCO auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Rückblickend auf das vergangene Heimspiel gegen Pfaffenhofen hofft Schröttle, dass seine Mitspieler einen ähnlich starken Auftritt wie in der ersten Halbzeit abliefern können, der durchaus ein, zwei Treffer verdient hätte. Dagegen war nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Co-Trainer Maximilian Schuch in der Offensive nichts mehr los. Gute Ansätze hat auch Andreas Volk gezeigt. Schröttle hofft, dass es bei ihm auch mal über 90 Minuten reicht. Mit Nico Scheibner und Lukas Kopyciok sind zwei Kranke wieder dabei, und auch Valentin Leibelt steht bereit.

Nach wie vor aber muss die Mannschaft auf den verletzten Bryan Stubhan und Bohdan Andrusyk verzichten und auch der erst kurz vor dem Saisonstart zu den Weikertshofenern gestoßene Florian Roggenmeier fehlt noch aus beruflichen Gründen für eine längere Zeit. (Dieter Metzler)