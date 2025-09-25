 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Kellerduell beim 1. Göppinger SV, VfR Aalen erwartet Aufsteiger

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags

Der zehnte Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg verspricht Spannung auf allen Ebenen. Die Spitzenteams VfR Aalen und VfR Mannheim wollen ihre Tabellenpositionen verteidigen, während der Kampf um die Nichtabstiegsplätze von entscheidender Bedeutung ist. Interessant dürfte auch das Match zwischen der TSG Backnang und den TSV Essingen werden. Wie endet das Match? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

Morgen, 19:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
19:00

Nöttingen empfängt den Aufsteiger Türkspor Neckarsulm und will seine Tabellenposition stabilisieren. Beide Teams streben Punkte an, um Anschluss an die oberen Ränge nicht zu verlieren.

Morgen, 19:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
19:00

Tabellenzweiter Mannheim empfängt Hollenbach, das bislang ausgeglichen gespielt hat. Mannheim will die Punkte zuhause behalten und die Spitzenposition im direkten Duell mit Aalen verteidigen.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
14:00live

Denzlingen trifft auf Oberachern, das sich in der Tabellenmitte befindet. Denzlingen benötigt dringend einen Heimsieg, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
14:00

Backnang empfängt Essingen, das mit 17 Punkten auf Rang vier steht. Essingen möchte mit einem Auswärtserfolg den Druck auf die Spitzenteams erhöhen, während Backnang auf heimische Stabilität setzt.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
14:00live

Das Duell verspricht intensive Zweikämpfe. Göppingen kämpft um wichtige Punkte, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, während Singen seine rote Laterne abgeben möchte.

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
15:00live

Normannia Gmünd will den Anschluss ans Tabellenmittelfeld halten. Reutlingen versucht, mit einem Auswärtserfolg den Abstand zur Spitzengruppe zu verkleinern.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
15:30live

Ravensburg empfängt den Dritten Pforzheim. Pforzheim will die Verfolgerrolle bestätigen, während Ravensburg auf einen wichtigen Heimsieg setzt, um den Anschluss an die oberen Plätze zu wahren.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
15:30live

Spitzenreiter Aalen empfängt Karlsruhe II. Die Gastgeber wollen mit einem Heimsieg den Abstand zu Mannheim halten, während Karlsruhe II versucht, sich im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
15:30

Bissingen trifft auf Villingen, das sich im unteren Mittelfeld befindet. Beide Teams sind auf Punkte angewiesen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze oder die obere Tabellenhälfte zu halten.

