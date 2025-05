Kellerduell bei Vahdet, Mascherode fordert Acosta heraus

In der Kreisliga stehen so langsam die letzten Entscheidungen an. Zwar steht der MTV Hondelage II schon als Absteiger fest, doch ansonsten ist nichts klar. Ein weitere Absteiger wird noch ermittelt und die Meisterfrage muss noch geklärt werden. Wir schauen auf die Duelle des 25. Spieltages.