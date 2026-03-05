Kellerduell bei Preussen II - Hürtürkel fordert Inter

Archiv: Preussen II (schwarz) in Aktion – Foto: Frank Arlinghaus

Der 19. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 1 verspricht Spannung in allen Tabellenregionen. Tabellenführer FC Internationale will seine Spitzenposition beim abstiegsbedrohten BSV Hürtürkel verteidigen, während Verfolger Sportfreunde Johannisthal beim offensivstarken 1. FC Schöneberg gefordert ist. Im Tabellenkeller kommt es zwischen BFC Preussen II und Schlusslicht SV BW Berolina Mitte 49 zu einem direkten Duell um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Auch DJK Schwarz Weiß Neukölln braucht beim formstarken Friedenauer TSC dringend Zähler, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten.

Der 19. Spieltag beginnt direkt mit einem wichtigen Duell im Tabellenkeller. BFC Preussen II steht aktuell auf Tabellenplatz 13 und hat nur wenige Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Die Mannschaft von Trainer Vahit Engin benötigt dringend Punkte, um sich etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt zu verschaffen. Am vergangenen Spieltag verliert Preussen II allerdings deutlich mit 0:3 bei den Sportfreunden Johannisthal.

Für den SV BW Berolina Mitte 49 ist die Situation noch deutlich schwieriger. Das Team von Neucoach Christian Peter belegt mit sieben Punkten den letzten Tabellenplatz. Mit bereits 52 Gegentoren stellt Berolina zudem die anfälligste Defensive der Liga. Am vergangenen Spieltag unterliegt die Mannschaft deutlich mit 0:3 gegen den Friedenauer TSC. Für Berolina zählt inzwischen nahezu jedes Spiel als Endspiel im Kampf gegen den Abstieg.

Archiv: Preussen II (grün) in Aktion – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Sa., 07.03.2026, 14:30 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin II Berlin Hilalspor Hilalspor 14:30 PUSH

Für den SV Empor Berlin II steht eine schwierige Aufgabe bevor. Die Mannschaft der Trainer Cem Tekin und Maximilian Weber belegt aktuell Tabellenplatz zwölf und befindet sich damit in unmittelbarer Nähe zur Abstiegszone. Am vergangenen Spieltag verliert Empor II zuhause mit 1:3 gegen SF Charlottenburg-Wilmersdorf. Berlin Hilalspor reist dagegen als Tabellendritter an und gehört weiterhin zu den Teams im Aufstiegsrennen. Die Mannschaft der Trainer Erdin Celen und Murat Akkas gewinnt zuletzt ein enges Spiel gegen den Berliner SV 92 mit 1:0. Einer der wichtigsten Offensivspieler bleibt Volkan Neziroglu, der bereits 13 Saisontore erzielt und damit zu den treffsichersten Angreifern der Liga gehört.

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr Berliner SC Berliner SC II Berliner SV 92 BSV 1892 11:00 PUSH

Der Berliner SC II belegt aktuell Tabellenplatz elf und benötigt weitere Punkte, um sich dauerhaft vom Tabellenkeller abzusetzen. Trainer Dominique Leitner sieht am vergangenen Spieltag eine knappe 0:1-Niederlage beim Tabellenführer FC Internationale, bei der seine Mannschaft defensiv lange stabil steht. Der Berliner SV 92 reist als Tabellenfünfter an und gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Die Mannschaft von Trainer Dennis Linke verliert zuletzt allerdings mit 0:1 bei Berlin Hilalspor. Mit einem Auswärtssieg will der Berliner SV 92 den Abstand auf die oberen Tabellenplätze wieder verkürzen.

Ein besonders interessantes Duell steigt in Schöneberg. Der 1. FC Schöneberg 1913 steht als Aufsteiger aktuell auf Tabellenplatz sieben und gehört zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga. Trainer Halil Ibrahim Dayanc setzt dabei vor allem auf Torjäger Salih Uzun, der mit 16 Treffern zu den gefährlichsten Stürmern der Liga gehört. Am vergangenen Spieltag gewinnt Schöneberg mit 3:1 beim SC Berliner Amateure. Die Sportfreunde Johannisthal gehen als Tabellenzweiter in die Partie und verfügen mit 63 Treffern über die beste Offensive der Liga. Trainer Danilo Bethke sieht zuletzt einen klaren 3:0-Sieg gegen BFC Preussen II. Besonders Lukas Ferl bleibt mit bereits zwölf Saisontoren ein wichtiger Faktor im Angriffsspiel der Johannisthaler.

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr BSV Hürtürkel Hürtürkel FC Internationale Berlin FC Inter 13:00 PUSH

Der Tabellenführer reist zum Tabellenfünfzehnten. Der BSV Hürtürkel kämpft aktuell um den Klassenerhalt und belegt derzeit Platz 15. Die Mannschaft der Trainer Umut Ugur Binici und Faruk Namdar sammelt am vergangenen Spieltag allerdings Selbstvertrauen und gewinnt mit 4:2 bei DJK Schwarz Weiß Neukölln. Torjäger Leopold Antonius Bussmann gehört mit neun Treffern zu den gefährlichsten Spielern der Mannschaft. Und wird Spieler der Woche. Der FC Internationale führt die Tabelle souverän an. Die Mannschaft von Trainer Juan José Swett Barro und Bülent Ulutürk gewinnt zuletzt mit 1:0 gegen den Berliner SC II und verteidigt damit die Tabellenführung. In der Offensive sorgen vor allem Gaston Ignacio Nieto mit 17 Toren und S. Henrich Paya mit 15 Treffern regelmäßig für Gefahr.

Im oberen Mittelfeld der Tabelle treffen zwei Mannschaften aufeinander, die weiterhin den Blick nach oben richten. SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 steht als Aufsteiger aktuell auf Tabellenplatz sechs. Die Mannschaft der Trainer Axel Liebenamm und Stefan Wirkus gewinnt am vergangenen Spieltag mit 3:1 beim SV Empor Berlin II. Der SC Borsigwalde belegt derzeit Tabellenplatz acht. Trainer Rogerio De Almeida sieht zuletzt einen 3:2-Heimsieg gegen Pfeffersport. Offensiv bleibt Marcel Bubner mit acht Treffern der wichtigste Torjäger der Borsigwalder.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr Friedenauer TSC Friedenau DJK Schwarz Weiß Neukölln SW Neukölln 14:00 PUSH

Der Friedenauer TSC geht als Tabellenvierter in den Spieltag und gehört weiterhin zu den Teams im oberen Tabellenbereich. Die Mannschaft von Trainer Thomas Plohmann gewinnt zuletzt souverän mit 3:0 beim SV BW Berolina Mitte 49. Einer der wichtigsten Offensivspieler bleibt Ihab Al-Khalaf, der bereits zwölf Saisontore erzielt. DJK Schwarz Weiß Neukölln steht dagegen auf Tabellenplatz 14 und damit auf einem direkten Abstiegsrang. Die Mannschaft von Trainer Simon Rösner verliert am vergangenen Spieltag mit 2:4 gegen den BSV Hürtürkel. Neukölln benötigt dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. _____________________________________________________________________________________________