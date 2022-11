Kellerduell bei der SG Oppenweiler-Strümpfelbach SGOS-Fußballer erwarten den TV Oeffingen.

Die Fußballer der SG Oppenweiler-Strümpfelbach stehen nach der Landesliga-Hinrunde auf dem drittletzten Rang, der am Saisonende den Abstieg bedeuten würde. Um den Anschluss nicht zu verlieren, sollte die SGOS weiter punkten. Am Sonntag um 14.30 Uhr ist im Kellerduell der Vorletzte TV Oeffingen im Rohrbachtal zu Gast.

Oppenweiler sorgte zuletzt für Furore, denn Aufstiegskandidat TSV Heimerdingen wurde nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 bezwungen. „Der Sieg war für die Jungs sehr wichtig und gibt enorm viel Auftrieb. Wir sind im Laufe des Spiels immer mehr in der Überzeugung gewachsen“, sagt Stephen Perri, der zusammen mit Daniel Funk die SGOS trainiert. Daran will der Neuling in der zweiten Heimpartie hintereinander anknüpfen. Zum Auftakt der Rückrunde geht es gegen den Rems-Murr-Rivalen TV Oeffingen, der als Vorletzter seinen Erwartungen hinterherhinkt. „Es ist aber eine erfahrene Mannschaft“, warnt Stephen Perri vor dem Gegner. Das hat die SGOS im Hinspiel gemerkt, als es am Ende ein 2:2-Unentschieden gab. Ein Punkt hilft Oppenweiler in der derzeitigen Lage aber nicht viel weiter, denn der Abstand zum rettenden Ufer beträgt vier Zähler.

„Wir müssen alles in die Partie reinwerfen, um bestehen zu können“, fordert Stephen Perri von seinen Schützlingen. Allerdings hat die SGOS erneut mit personellen Problemen zu kämpfen. Patrik Koch sitzt das letzte Match seiner Rotsperre ab. Fabrice Liepold fehlt aufgrund beruflicher Verpflichtungen. An einen Einsatz der langzeitverletzten Even Stoppel, Manuel Perri und Louis Piscopo ist noch nicht zu denken. Luca Krämer befindet sich weiterhin auf Südamerikareise. Fraglich ist zudem der Einsatz von Fabian Friz, der sich mit Problemen am Sprunggelenk herumplagt. Kurzum, dem Trainerduo steht fast derselbe Kader wie beim 3:2-Heimsieg gegen Heimerdingen zur Verfügung. „Wenn wir den gleichen Einsatzwillen zeigen, ist etwas Zählbares drin“, sagt Stephen Perri.

