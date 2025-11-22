Kellerduell: Augsburg und der HSV kämpfen um wichtige Punkte

Am heutigen Samstag (22. November) um 15:30 Uhr steigt in der WWK Arena ein heißes Duell um Selbstbehauptung: Der FC Augsburg empfängt den Hamburger SV zum direkten Aufeinandertreffen im Tabellenkeller der Bundesliga. Beide Mannschaften müssen punkten, um den Anschluss zu halten und dem Abstiegsszenario zu entfliehen.

Heute um 15:30 Uhr empfängt der FC Augsburg den Hamburger SV in der heimischen WWK Arena – ein Duell, das für beide Clubs von enormer Bedeutung sein könnte. In der Tabelle der Bundesliga 2025/26 rangiert Augsburg derzeit auf Position 15 mit 7 Punkten aus 10 Spielen – bei einem Torverhältnis von 14:24. Der HSV steht dagegen auf Platz 13 mit 9 Punkten nach ebenfalls 10 Partien.

Beide Mannschaften stecken in einer Phase, in der jeder Zähler zählt: Augsburg hängt mit nur zwei Siegen, einem Unentschieden und sieben Niederlagen bisher tief im Keller. Der HSV hat mit zwei Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen eine insgesamt etwas stabilere Bilanz, doch mit nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz ist die Situation ebenfalls angespannt. Ein Sieg heute könnte für beide Teams ein ganz wichtiger Schritt sein: Augsburg, um dem Abstiegskampf zumindest temporär zu entkommen; Hamburg, um sich von den unmittelbaren Abstiegsrängen abzusetzen und Selbstvertrauen zu tanken.

FC Augsburg: In den letzten Wochen fiel die Formkurve des FCA. Große Schwankungen prägen die Begegnungen, insbesondere defensiv zeigte sich die Mannschaft anfällig. In vielen Spielen gelang es nicht, Chancen zu nutzen und gleichzeitig defensiv stabil zu bleiben. So hat Augsburg bisher kaum Konstanz – ein Problem, das nun in einem direkten Duell um den Klassenerhalt besonders schmerzt.

Hamburger SV: Auch beim HSV ist die Form durchwachsen: Die Hamburger konnten in den letzten fünf Ligaspielen lediglich einen Sieg verbuchen, drei Niederlagen und ein Unentschieden stehen zu Buche. Besonders schmerzlich war die Auswärtsbilanz: Bei wenig überzeugenden Auftritten fehlt bislang das Momentum für eine Wende.

Taktische Schlüssel und Spielverlauf

In Augsburg dürfte der Gastgeber mit einer kampfstarken, kompakten Grundordnung auftreten. Die Defensive muss heute besonders wachsam sein – das Torverhältnis von -10 zeigt, dass der FCA mit vielen Gegentoren zu kämpfen hat, wenn er sich nicht aus der eigenen Hälfte befreien kann. Gleichzeitig geht die Mannschaft über Umschaltsituationen: Schnelle Außenspieler und ein dynamisches Mittelfeld könnten das Zünglein an der Waage sein.

Der Hamburger SV wird mutig agieren – gerade weil ihm ein Sieg viel bringen würde. Ein aktives Pressing, ein frühes Stören im Aufbau des FCA, sowie mutige Vorstöße über die Flügel könnten das Spiel für die Hanseaten entscheiden. In Ballbesitz wird HSV versuchen, das Spiel zu kontrollieren und über kluge Pässe oder Steilpässe seine Offensivspieler einzusetzen.

Ein weiterer Punkt, der entscheidend sein könnte: Die mentale Belastung. Bei Abstiegskandidaten ist das Kopfspiel enorm, und wer heute in Augsburg die Nerven behält, hat große Chancen.

Historie und Duellbilanz

Im direkten Vergleich hat der FC Augsburg die Nase leicht vorn: Von 16 Begegnungen in der Bundesliga hat Augsburg acht gewonnen, der HSV sechs, dazu gab es zwei Unentschieden.

Diese Bilanz spricht für ein ausgeglichenes Duell – und die aktuelle Tabellensituation verleiht dem Spiel noch eine zusätzliche Intensität.

Fazit & Prognose

Das heutige Spiel könnte wie ein finales Aufbäumen beider Teams wirken: Augsburg braucht dringend Stabilität und drei Punkte, der HSV will beweisen, dass er im Abstiegskampf mithalten kann. Bei beiden Mannschaften trifft offensive Entschlossenheit auf defensive Verletzlichkeit, was für die Zuschauer ein spannungsgeladenes Spiel verspricht.

Ein knapper Heimsieg für den FCA wäre eine realistische Option – doch auch ein mutiger HSV-Auswärtsauftritt mit Überraschungspotenzial ist nicht auszuschließen. Ob das Heimteam seine Heimschwäche ablegen kann oder ob die Hamburger ihre Auswärtssorgen überwindet – die Antwort darauf könnte heute die Tabellenlage beider Klubs nachhaltig beeinflussen.