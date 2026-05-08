Kellerduell auf Kunstrasen

Das Hinspiel endete 2:2, ein offener Schlagabtausch, der auch diesmal zu erwarten ist – wenn auch unter anderen Vorzeichen. Stuhr kassierte zuletzt ein 0:3 beim FC Sulingen, während Gessel-Leerssen beim 0:2 gegen SV Germania Helstorf erneut ohne eigenen Treffer blieb.

Maik Hüneke, Trainer des FC Gessel-Leerssen, erwartet ein umkämpftes Spiel mit klarer Rollenverteilung: „Mit Stuhr, unserem Mitaufsteiger und direkten Konkurrenten im Tabellenkeller, erwartet uns ein echtes Kreisduell. Stuhr hat noch Chancen und wird entsprechend alles investieren.“

Besonders die Rahmenbedingungen könnten eine entscheidende Rolle spielen. Gespielt wird auf engem Kunstrasen – ein Faktor, den Hüneke klar einordnet: „Das kommt dem Gegner sicherlich entgegen. Wir rechnen damit, dass sie früh Druck machen und uns hoch anlaufen.“

Sein Ansatz ist entsprechend klar formuliert: „Für uns wird entscheidend sein, kompakt zu stehen und über schnelle Umschaltmomente Nadelstiche zu setzen.“ Gleichzeitig sieht er die psychologische Komponente auf Seiten der Gastgeber: „Der Druck liegt eher bei Stuhr – das wollen wir für uns nutzen und versuchen, unsere Chancen konsequent auszuspielen.“

Für beide Teams geht es um mehr als nur drei Punkte. Während Stuhr die letzte Möglichkeit wahren will, sich im Abstiegskampf noch einmal heranzuarbeiten, bleibt Gessel-Leerssen nur die Rolle des Herausforderers – mit der Hoffnung, im direkten Duell noch einmal ein Zeichen zu setzen.