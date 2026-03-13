Kellerduell am Stellberg – Gudensberg unter Zugzwang

Der 19. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 hält an beiden Enden der Tabelle brisante Konstellationen bereit. Vorne will 1. FC Schwalmstadt die Spitzenposition festigen, dahinter kämpfen FSG Gudensberg, TSV Altenlotheim, SC Edermünde, SG Neukirchen/Röllshausen und TSV Korbach um Anschluss – unten wiederum stehen für FC Homberg, FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz, VfB Schrecksbach, SG Brunslar/Wolfershausen und TuSpo Mengeringhausen richtungsweisende Partien an.

Gradmesser für die FSG?

Morgen, 16:00 Uhr FSG Gudensberg Gudensberg SSV Sand 1910 SSV Sand 16:00 live PUSH

Die FSG Gudensberg geht als Tabellenzweiter mit 36 Punkten in das Heimspiel gegen den SSV Sand, hat nach dem 1:5 in Korbach aber etwas gutzumachen. Sand kommt nach dem 4:1 gegen Schlusslicht Mengeringhausen mit Rückenwind und kann mit einem Auswärtssieg den Abstand nach oben weiter verkürzen. Für Gudensberg ist die Partie fast schon ein Muss, wenn der Kontakt zu Spitzenreiter Schwalmstadt nicht noch größer werden soll. Nächstes Brett für Wolfhagen So., 15.03.2026, 12:30 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 Wolfhagen II SG Neukirchen / Röllshausen SG Neukirchen 12:30 PUSH Wolfhagen II ist mit 27 Punkten Neunter und empfängt die SG Neukirchen/Röllshausen, die nach der 0:2-Heimniederlage gegen Schwalmstadt auf Rang fünf zurückgefallen ist. Die Gäste stehen mit 34 Punkten weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe und dürfen sich in Wolfhagen keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Für die Wölfe wäre ein Heimsieg dagegen die Chance, wieder enger an die obere Tabellenhälfte heranzurücken, allerdings ging das Hinspiel deutlich mit 7:1 an die Knüllstädter.

Korbach will nachlegen

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr VfB 1921 Schrecksbach Schrecksbach TSV Korbach TSV Korbach 15:00 live PUSH

Der TSV Korbach hat sich mit dem 5:1 gegen Gudensberg eindrucksvoll zurückgemeldet und reist nun als Sechster mit 33 Punkten zum VfB Schrecksbach. Die Gastgeber stecken mit 17 Punkten weiter tief im Keller und kassierten zuletzt trotz 2:0-Führung noch ein 2:3 in Edermünde. Korbach geht damit mit klar besseren Vorzeichen in die Partie, Schrecksbach braucht im Abstiegskampf aber dringend Zähler. Harte Prüfung

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg Mengsberg SC Edermünde SC Edermünde 15:00 live PUSH

Der TSV Mengsberg hat 20 Punkte auf dem Konto und steht nach dem 1:2 in Brunslar weiter im unteren Drittel. Nun kommt mit SC Edermünde ein Team, das als Vierter 34 Punkte gesammelt und am vergangenen Wochenende ein 0:2 noch in einen 3:2-Sieg gegen Schrecksbach gedreht hat. Für die Engelhainer ist das Heimspiel damit eine echte Standortbestimmung, Edermünde will den Druck auf die Teams vor sich hochhalten.

Wer kann seinen Lauf fortsetzen?

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr Melsunger FV 08 Melsunger FV TSV Altenlotheim Altenlotheim 15:00 PUSH

Der Melsunger FV hat sich mit dem 4:2 in Homberg auf 25 Punkte verbessert und sich etwas Luft verschafft. Jetzt wartet mit dem TSV Altenlotheim ein Gegner, der mit 34 Punkten bereits auf Rang drei geklettert ist und zuletzt auch in Wolfhagen mit 2:0 gewann. Für Melsungen ist es die Chance, sich endgültig vom unteren Bereich abzusetzen, Altenlotheim will seinen starken Lauf fortsetzen. Druck auf beiden Seiten

Wenn FC Homberg auf FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz trifft, geht es für beide vor allem um Luft im Tabellenkeller. Homberg steht bei 14 Punkten, FeLoNi bei 11 – ein Sieg der Gastgeber könnte den Abstand nach hinten vergrößern, ein Auswärtserfolg würde Felsberg/Lohre/Niedervorschütz wieder näher heranbringen. Nach den jüngsten Niederlagen ist die Partie für beide Mannschaften von besonderem Gewicht.

Alles spricht für den Spitzenreiter

Der 1. FC Schwalmstadt hat mit dem 2:0 in Neukirchen seine Tabellenführung untermauert und geht mit 42 Punkten als klarer Favorit ins Heimspiel gegen SG Brunslar/Wolfershausen. Die Gäste haben sich durch das 2:1 gegen Mengsberg zwar auf 20 Punkte verbessert, reisen aber als Zwölfter zum Primus. Für Schwalmstadt ist es die nächste Gelegenheit, die starke Bilanz von bislang nur einer Niederlage auszubauen. Klare Ausgangslage

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr TuSpo Mengeringhausen TuSpo Mengeringhausen SG Schauenburg Schauenburg 15:30 PUSH