Bisher lief der 1. FC 08 Birkenfeld (grün) oft nur hinterher. – Foto: Kölmel

Kellerduell am Montagabend Landesliga Mittelbaden +++ Der Letzte empfängt den Drittletzten +++ Findet GU zurück in die Spur +++ ASV Durlach marschiert weiter

Wir werfen einen Blick auf die Partien des 15. Spieltags.

Im Spitzenspiel unter der Woche erkämpfte sich der FC Östringen durch zwei Foulelfmeter ein Unentschieden. Damit konnte der FCÖ seit zehn Spielen nicht mehr bezwungen werden. Der kommende Gegner Knielingen konnte seit drei Duellen kein Pflichtspiel mehr gegen Östringen für sich entscheiden.

Gegner des FC Östringen war der TSV Reichenbach, der eine 2:0-Führung aus der Hand gab. Mit dem FC Nöttingen II kommt gleich der nächste spielstarke Gegner nach Reichenbach. Allerdings holt das junge Nöttinger Team aus den vergangenen beiden Spielen lediglich einen Zähler.

Sieben Partien in Serie konnte Büchig keinen Dreier mehr einfahren. Sieben Partien in Serie kassierte Büchig mindestens zwei Gegentore. Jedoch bewies man unter der Woche große Moral, als man binnen vier Minuten einen 1:3-Rückstand in Nöttingen egalisierte und damit einen Punkt holte.

Unter Flutlicht treffen am Samstagabend der FV Ettlingenweier und der ATSV Mutschelbach II aufeinander. Betrachtet man die vergangenen fünf Ligaduelle, gab es zwischen beiden Mannschaften kein einziges Unentschieden. Drei Mal gewann der ATSV und zwei Mal der FVE.

Neun Spiele nacheinander konnte der FV Kirchfeld zuletzt nicht mehr gewinnen. Mit neun Punkten aus 14 Partien steht man derzeit auf dem 15. Tabellenplatz. Die SpVgg Durlach-Aue holte aus den letzten fünf Spielen 12 von 15 möglichen Zählern.

Nach einem einwandfreien Saisonstart, sind die Kicker des GU-Türk. SV Pforzheim in den vergangenen Wochen ein wenig ins Stocken geraten. So sammelte GU in den letzten vier Wochen lediglich drei Punkte. Einen Zähler mehr in diesem Zeitraum erspielte sich der FC Flehingen, der jedoch ganze acht Plätze hinter den Pforzheimern steht.

14 Spiele, 12 Siege und zwei Unentschieden. Dazu 51:14 Tore. Der Spitzenreiter scheint nicht zu stoppen zu sein. Am Sonntag ist der FC Ersingen zu Gast, der am Dienstag nicht über ein 0:0 gegen Hambrücken hinaus kam.

Es ist das Kellerduell des Spieltags. Der 16. ist am Montagabend beim Schlusslicht in Birkenfeld zu Gast. Hambrücken sammelte zuletzt vier Punkte in den letzten zwei Partien. Birkenfeld dagegen wartet seit neun Spieltagen auf einen Punktgewinn. Der bisher einzige Dreier liegt sogar zwei weitere Wochen zurück.

