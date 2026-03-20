Kellerduell am Hain – Klei/Hun/Doh an der Damaschkestraße gefordert

Der 23. Spieltag bringt aus nordhessischer Sicht vor allem Aufgaben mit klarer Fallhöhe: FSV Dörnberg, TSV Wabern und der OSC Vellmar stehen gegen Teams aus dem unteren oder mittleren Tabellendrittel unter Zugzwang, während Lichtenauer FV und FSV Wolfhagen knifflige Spiele vor der Brust haben.

Die Habichtswälder fahren als Tabellenfünfter mit fünf ungeschlagenen Spielen in Folge zu einem Konkurrenten aus dem engen Mittelfeld: Flieden steht bei 30 Punkten, Dörnberg bei 35. Nach dem 3:1 gegen Johannesberg hat der FSV die Pflicht erfüllt, nun geht es darum, die gute Phase auch gegen einen robusteren Gegner zu bestätigen. Ein Auswärtssieg würde Dörnberg im Rennen um die obere Tabellenhälfte weiter festigen.

Spektakel wie im Hinspiel?

Morgen, 15:00 Uhr SG Bad Soden SG Bad Soden OSC Vellmar OSC Vellmar 15:00 PUSH

Für den OSC ist das die schwerste Aufgabe des Wochenendes: Bad Soden steht mit 41 Punkten auf Rang drei und hat den Spitzenreiter weiter im Blick. Vellmar sammelte zuletzt beim 2:2 gegen Flieden zwar einen Punkt, kommt mit 19 Zählern aber weiter aus dem unteren Tabellendrittel. Entsprechend geht es für die Deppe-Elf vor allem darum, gegen einen Aufstiegskandidaten möglichst lange im Spiel zu bleiben. Im Hinspiel gelang dies gut: Nach einem wilden Hin und Her musste sich der OSC erst in der Nachspielzeit mit 4:6 geschlagen geben.

Schlüsselspiel?

Für Calden/Meimbressen ist das eines dieser Spiele, die im Saisonendspurt schnell doppelt zählen. Eiterfeld/Leimbach steht mit 26 Punkten drei Plätze und sechs Zähler vor dem Aufsteiger, der nach dem 0:3 gegen Kassel II wieder stärker unter Druck geraten ist. Nach dem überraschenden 3:0 in Unterzahl bei Klei/Hun/Doh und der Niederlage gegen den Spitzenreiter geht es für Calden nun darum, im Keller erneut direkt gegen einen Konkurrenten zu punkten.

Sprung in die Top fünf im Blick

Die Löwen reisen als Favorit zum Viertletzten, auch wenn das 1:1 gegen Bad Soden und zuvor das 0:2 in Flieden gezeigt haben, wie schmal der Grat derzeit ist. Eichenzell steckt mit 17 Punkten tief im Keller und kam zuletzt in Wabern zu einem 0:0. Für Lichtenau ist das damit ein Spiel, in dem aus einer ordentlichen Ausgangslage mehr werden sollte als nur ein weiterer Achtungserfolg.

Bloß nichts anbrennen lassen

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Hofbieber SV Hofbieber TSV Wabern TSV Wabern 15:00 PUSH

Für die Zuckerrübenstädter ist die Aufgabe klar umrissen: Beim Vorletzten zählt im Grunde nur ein Sieg. Hofbieber hat erst sieben Punkte und mit 18:61 Toren die mit Abstand schwächste Defensive der Liga, Wabern dagegen will nach dem torlosen Dämpfer gegen Eichenzell wieder in die Spur. Genau solche Spiele entscheiden am Ende, ob ein Team im gesicherten Mittelfeld bleibt oder den Blick nach oben noch einmal schärfen darf.

Auswärtsstärke nutzen

Die Wölfe stehen vor einem richtungsweisenden Auswärtsspiel, denn Barockstadt II lauert als Achter direkt hinter dem nordhessischen Verfolgerfeld. Wolfhagen, auswärtsstärkstes Team der Liga, hat mit dem 5:1 gegen Eiterfeld/Leimbach stark auf die Niederlage bei Kassel II reagiert und reist mit 36 Punkten als Vierter an. Gelingt dort der nächste Dreier, bleibt der FSV in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen.

Pflichtsieg beim Schlusslicht

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SG Johannesberg 1926 Johannesberg SC Willingen SC Willingen 15:00 PUSH

Für die Upländer ist die Rechnung einfach: Beim abgeschlagenen Schlusslicht darf es eigentlich keinen Ausrutscher geben. Johannesberg steht nach 21 Spielen bei einem Punkt und 18:82 Toren, Willingen braucht selbst im Abstiegskampf dringend Zählbares. Nach der Spielabsage zuletzt wäre ein Sieg für den SC fast Pflicht, um den Abstand nach unten nicht wieder kleiner werden zu lassen. Klare Rollenverteilung