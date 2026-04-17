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Kellerduell am Biener Busch: Biene empfängt Lupo
Vorletzter gegen Schlusslicht – beide Teams unter Zugzwang
Am 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen kommt es zum direkten Duell im Tabellenkeller. Der SV Holthausen Biene trifft auf Lupo Martini Wolfsburg – ein Spiel mit großer Bedeutung für beide Mannschaften im Abstiegskampf.
Die tabellarische Situation verleiht der Partie besondere Brisanz. Der SV Holthausen Biene steht mit zehn Punkten aus 23 Spielen auf Rang 16 und stellt mit 29:73 Toren die anfälligste Defensive der Liga.
Lupo Martini Wolfsburg rangiert mit zwölf Punkten aus 24 Partien unmittelbar davor auf Platz 15. Beide Teams sind damit klar im Tabellenkeller verankert und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht vollständig zu verlieren.
Die Gäste aus Wolfsburg zeigten zuletzt wechselhafte Leistungen. Nach der 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder gelang mit einem 3:1-Erfolg gegen den Lüneburger SK Hansa ein wichtiger Sieg. Der SV Holthausen Biene musste hingegen zuletzt eine 3:5-Niederlage beim MTV Wolfenbüttel hinnehme.
Ausgeglichenes Hinspiel
Das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften verlief ausgeglichen und endete 2:2. Nach torloser erster Hälfte brachte Kumor Wolfsburg in Führung, ehe Elfert ausglich. In der Schlussphase drehte Thelen die Partie zugunsten von Holthausen Biene, bevor Palanis in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich traf.
Für beide Mannschaften besitzt die Begegnung richtungsweisenden Charakter. Der SV Holthausen Biene benötigt einen Heimsieg, um den Rückstand auf die Konkurrenz zu verkürzen und neue Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen.
Lupo Martini Wolfsburg kann sich mit einem Erfolg weiter auf die Nichtabstiegsplätze gut machen und den Vorsprung auf den direkten Konkurrenten ausbauen.