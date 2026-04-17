Kellerduell am Biener Busch: Biene empfängt Lupo

Die tabellarische Situation verleiht der Partie besondere Brisanz. Der SV Holthausen Biene steht mit zehn Punkten aus 23 Spielen auf Rang 16 und stellt mit 29:73 Toren die anfälligste Defensive der Liga. Lupo Martini Wolfsburg rangiert mit zwölf Punkten aus 24 Partien unmittelbar davor auf Platz 15. Beide Teams sind damit klar im Tabellenkeller verankert und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht vollständig zu verlieren.

Die Gäste aus Wolfsburg zeigten zuletzt wechselhafte Leistungen. Nach der 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder gelang mit einem 3:1-Erfolg gegen den Lüneburger SK Hansa ein wichtiger Sieg. Der SV Holthausen Biene musste hingegen zuletzt eine 3:5-Niederlage beim MTV Wolfenbüttel hinnehme. Ausgeglichenes Hinspiel Das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften verlief ausgeglichen und endete 2:2. Nach torloser erster Hälfte brachte Kumor Wolfsburg in Führung, ehe Elfert ausglich. In der Schlussphase drehte Thelen die Partie zugunsten von Holthausen Biene, bevor Palanis in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich traf.