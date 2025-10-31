 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Sportovní Fotografie

Kellerdrama in Wilhelmshöhe – wer dreht den Spieß im Reinhardswald?

16. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Kassel 2
TSG Sandershausen
Homb./Udenh.
TuSpo Renger
TSV Wolfsang

Der 16. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat es in sich: Während Tabellenführer TuSpo Rengershausen seine Spitzenposition behaupten will, kämpfen VfL Wanfried und TSG Wilhelmshöhe gegen die Formkrise. Besonders im Derby zwischen SG Hombressen/Udenhausen und SG Reinhardshagen verspricht das Flutlichtduell Brisanz.

Flutlichtderby im Reinhardswald

Heute, 19:00 Uhr
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
19:00live

Im Duell des Zwölften gegen den Sechsten geht Reinhardshagen als Favorit ins Derby. Die Gastgeber haben zuletzt oft unglücklich verloren und stehen gefährlich nah an der Abstiegszone. Die Gäste wollen nach zuletzt wechselhaften Leistungen wieder Konstanz finden und den Abstand zur Spitzengruppe verkürzen.

Klare Favoritenrolle

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
14:30

Nach drei sieglosen Spielen peilt der Tabellenachte Kaufungen gegen das Schlusslicht aus dem Werra-Meißner-Kreis die Rückkehr in die Erfolgsspur an. Wanfried wartet seit neun Partien auf ein Erfolgserlebnis und muss an sein Limit gehen, um in Kaufungen zu bestehen. Die Gastgeber setzen auf ihre starke Offensive um Schneppe und Boll, die bereits 17 Saisontore erzielten.

Aufsteiger im Höhenflug

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
14:30

Nach zwei klaren Heimsiegen will der Tabellen-13. aus Holzhausen seine Serie fortsetzen. Hertingshausen reist mit dem Rückenwind des 6:4-Erfolgs gegen Wilhelmshöhe an und könnte mit einem weiteren Sieg den Anschluss ans obere Mittelfeld festigen. Die Zuschauer erwartet ein Duell zweier formstarker Teams – der Austragungsort ist noch offen.

Kellerduell unter dem Herkules

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
SV Espenau
SV EspenauEspenau
14:30live

Wenn der Vorletzte den Letzten empfängt, zählt nur ein Sieg. Wilhelmshöhe will nach der 4:6-Pleite in Hertingshausen Wiedergutmachung betreiben, während Espenau nach dem ersten Saisonsieg in Hombressen auf die Trendwende hofft. Beide Teams stellen die schwächsten Defensiven der Liga – Tore dürften garantiert sein.

Bleibt Sandershausen oben dran?

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
14:30live

Der Tabellendritte aus Niestetal möchte nach der Zwangspause in Espenau den Kontakt zur Spitze halten. Die Gäste hoffen auf mehr Stabilität, um den Rückstand auf die Topränge zu verkürzen. Beide Teams zählen zu den spielstärksten der Liga – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Nächster Dreier im Fokus

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
15:00

Nach dem 3:2-Dreher gegen Wettesingen will der Tabellenzweite aus Lohfelden seine starke Form bestätigen. Rothwesten reist nach dem 2:8-Debakel in Rengershausen mit angeknackstem Selbstvertrauen an und steht unter Druck. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Verfolgerduell in der Nordstadt

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
15:30

Bosporus, als Aufsteiger Fünfter, empfängt den vier Punkte davorliegenden Vierten aus Grebenstein – ein echtes Spitzenspiel. Während die Nordstädter mit drei Siegen in Serie glänzen, muss Grebenstein nach der 1:4-Heimniederlage gegen Wolfsanger eine Reaktion zeigen. Für beide Teams geht es darum, den Anschluss an die Top drei zu wahren.

Tabellenführer gefordert

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
15:30

Der souveräne Spitzenreiter Rengershausen gastiert beim Neunten Wolfsanger, der nach dem Coup in Grebenstein voller Selbstvertrauen ist. Die Bajic-Elf will ihre Siegesserie fortsetzen, muss jedoch vor dem heimstarken TSV gewarnt sein. Beide Mannschaften präsentierten sich zuletzt in Torlaune – ein offener Schlagabtausch ist möglich.

Aufrufe: 031.10.2025, 15:30 Uhr
Jan GundlachAutor