Kellerdrama in Wilhelmshöhe – wer dreht den Spieß im Reinhardswald?

Flutlichtderby im Reinhardswald

Im Duell des Zwölften gegen den Sechsten geht Reinhardshagen als Favorit ins Derby. Die Gastgeber haben zuletzt oft unglücklich verloren und stehen gefährlich nah an der Abstiegszone. Die Gäste wollen nach zuletzt wechselhaften Leistungen wieder Konstanz finden und den Abstand zur Spitzengruppe verkürzen.

Klare Favoritenrolle

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 VfL Wanfried VfL Wanfried 14:30 PUSH

Nach drei sieglosen Spielen peilt der Tabellenachte Kaufungen gegen das Schlusslicht aus dem Werra-Meißner-Kreis die Rückkehr in die Erfolgsspur an. Wanfried wartet seit neun Partien auf ein Erfolgserlebnis und muss an sein Limit gehen, um in Kaufungen zu bestehen. Die Gastgeber setzen auf ihre starke Offensive um Schneppe und Boll, die bereits 17 Saisontore erzielten. Aufsteiger im Höhenflug

Nach zwei klaren Heimsiegen will der Tabellen-13. aus Holzhausen seine Serie fortsetzen. Hertingshausen reist mit dem Rückenwind des 6:4-Erfolgs gegen Wilhelmshöhe an und könnte mit einem weiteren Sieg den Anschluss ans obere Mittelfeld festigen. Die Zuschauer erwartet ein Duell zweier formstarker Teams – der Austragungsort ist noch offen. Kellerduell unter dem Herkules

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe SV Espenau Espenau 14:30 live PUSH

Wenn der Vorletzte den Letzten empfängt, zählt nur ein Sieg. Wilhelmshöhe will nach der 4:6-Pleite in Hertingshausen Wiedergutmachung betreiben, während Espenau nach dem ersten Saisonsieg in Hombressen auf die Trendwende hofft. Beide Teams stellen die schwächsten Defensiven der Liga – Tore dürften garantiert sein. Bleibt Sandershausen oben dran?