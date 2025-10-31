Kellerdrama in Wilhelmshöhe – wer dreht den Spieß im Reinhardswald?

Der 16. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat es in sich: Während Tabellenführer TuSpo Rengershausen seine Spitzenposition behaupten will, kämpfen VfL Wanfried und TSG Wilhelmshöhe gegen die Formkrise. Besonders im Derby zwischen SG Hombressen/Udenhausen und SG Reinhardshagen verspricht das Flutlichtduell Brisanz.
Im Duell des Zwölften gegen den Sechsten geht Reinhardshagen als Favorit ins Derby. Die Gastgeber haben zuletzt oft unglücklich verloren und stehen gefährlich nah an der Abstiegszone. Die Gäste wollen nach zuletzt wechselhaften Leistungen wieder Konstanz finden und den Abstand zur Spitzengruppe verkürzen.
Klare Favoritenrolle
Nach drei sieglosen Spielen peilt der Tabellenachte Kaufungen gegen das Schlusslicht aus dem Werra-Meißner-Kreis die Rückkehr in die Erfolgsspur an. Wanfried wartet seit neun Partien auf ein Erfolgserlebnis und muss an sein Limit gehen, um in Kaufungen zu bestehen. Die Gastgeber setzen auf ihre starke Offensive um Schneppe und Boll, die bereits 17 Saisontore erzielten.
Aufsteiger im Höhenflug
Nach zwei klaren Heimsiegen will der Tabellen-13. aus Holzhausen seine Serie fortsetzen. Hertingshausen reist mit dem Rückenwind des 6:4-Erfolgs gegen Wilhelmshöhe an und könnte mit einem weiteren Sieg den Anschluss ans obere Mittelfeld festigen. Die Zuschauer erwartet ein Duell zweier formstarker Teams – der Austragungsort ist noch offen.
Kellerduell unter dem Herkules
Wenn der Vorletzte den Letzten empfängt, zählt nur ein Sieg. Wilhelmshöhe will nach der 4:6-Pleite in Hertingshausen Wiedergutmachung betreiben, während Espenau nach dem ersten Saisonsieg in Hombressen auf die Trendwende hofft. Beide Teams stellen die schwächsten Defensiven der Liga – Tore dürften garantiert sein.
Bleibt Sandershausen oben dran?
Der Tabellendritte aus Niestetal möchte nach der Zwangspause in Espenau den Kontakt zur Spitze halten. Die Gäste hoffen auf mehr Stabilität, um den Rückstand auf die Topränge zu verkürzen. Beide Teams zählen zu den spielstärksten der Liga – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.
Nächster Dreier im Fokus
Nach dem 3:2-Dreher gegen Wettesingen will der Tabellenzweite aus Lohfelden seine starke Form bestätigen. Rothwesten reist nach dem 2:8-Debakel in Rengershausen mit angeknackstem Selbstvertrauen an und steht unter Druck. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.
Verfolgerduell in der Nordstadt
Bosporus, als Aufsteiger Fünfter, empfängt den vier Punkte davorliegenden Vierten aus Grebenstein – ein echtes Spitzenspiel. Während die Nordstädter mit drei Siegen in Serie glänzen, muss Grebenstein nach der 1:4-Heimniederlage gegen Wolfsanger eine Reaktion zeigen. Für beide Teams geht es darum, den Anschluss an die Top drei zu wahren.
Tabellenführer gefordert
Der souveräne Spitzenreiter Rengershausen gastiert beim Neunten Wolfsanger, der nach dem Coup in Grebenstein voller Selbstvertrauen ist. Die Bajic-Elf will ihre Siegesserie fortsetzen, muss jedoch vor dem heimstarken TSV gewarnt sein. Beide Mannschaften präsentierten sich zuletzt in Torlaune – ein offener Schlagabtausch ist möglich.