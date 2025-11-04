Kellerdrama in Wilhelmshöhe – Favoriten straucheln reihenweise

Erfolgreich zurückgemeldet

Nach vier sieglosen Spielen kehrte Reinhardshagen mit einem Derbyerfolg zurück in die Spur. Serdiuk traf doppelt (4., 17.) und war der überragende Akteur, während Lohne (5.) zwischenzeitlich für die Gastgeber ausglich. In der Schlussphase sorgte Joker Andre Paar (80.) für die Entscheidung. Reinhardshagen bleibt mit 26 Punkten auf Rang sechs, Hombressen/Udenhausen steckt mit 14 Zählern tief im Tabellenkeller.

Enge Kiste

Dank eines Doppelpacks von Miguel Schneppe (19., 66./Foulelfmeter) sicherte sich Kaufungen drei hart umkämpfte Punkte gegen den Vorletzten aus Wanfried. Dominic Just hatte zwischenzeitlich für die Gäste ausgeglichen (37.), doch die Hausherren behielten in einer ausgeglichenen Partie das bessere Ende für sich. Kaufungen klettert mit 23 Punkten auf Platz sieben, Wanfried bleibt im Tabellenkeller. Aufsteiger im Höhenflug

Mit einer leidenschaftlichen Vorstellung feierte der Aufsteiger TSV Holzhausen den bislang höchsten Saisonsieg. Nach früher Gästeführung durch Kraushaar (9.) drehte Louis Matokovic mit einem Dreierpack (10., 27., 76.) die Partie fast im Alleingang, Niemetz (32.) und Schäfer (79.) legten nach. Hertingshausen blieb chancenlos und rutschte auf Platz elf ab. Holzhausen verbessert sich auf Rang zwölf und verlässt erstmals die Abstiegsplätze. Kellerdrama in Wilhelmshöhe

Im Kellerduell sicherte sich Wilhelmshöhe in letzter Minute den dritten Saisonsieg. Sven Schwedes (3.) und Lukas Lampert (56./FE, 90.) trafen für die Gastgeber, während Ott (36.) und Yarysh (67.) Espenau zwischenzeitlich hoffen ließen. Damit bleibt Team Herkules weiter im Rennen um den Klassenerhalt, während Espenau mit vier Punkten die rote Laterne hält. Sandershausen bleibt oben dran