Kellerdrama in Wilhelmshöhe – Favoriten straucheln reihenweise

Ein Spieltag voller Wendungen: Tabellenführer TuSpo Rengershausen muss eine überraschende Niederlage einstecken, TSG Sandershausen rückt heran, und im Tabellenkeller melden sich TSG Wilhelmshöhe und TSV Holzhausen/Reinhardswald eindrucksvoll zurück. Auch im Kampf um die oberen Plätze bleibt es eng – TuSpo Grebenstein verliert, FC Bosporus Kassel jubelt.
Nach vier sieglosen Spielen kehrte Reinhardshagen mit einem Derbyerfolg zurück in die Spur. Serdiuk traf doppelt (4., 17.) und war der überragende Akteur, während Lohne (5.) zwischenzeitlich für die Gastgeber ausglich. In der Schlussphase sorgte Joker Andre Paar (80.) für die Entscheidung. Reinhardshagen bleibt mit 26 Punkten auf Rang sechs, Hombressen/Udenhausen steckt mit 14 Zählern tief im Tabellenkeller.
Enge Kiste
Dank eines Doppelpacks von Miguel Schneppe (19., 66./Foulelfmeter) sicherte sich Kaufungen drei hart umkämpfte Punkte gegen den Vorletzten aus Wanfried. Dominic Just hatte zwischenzeitlich für die Gäste ausgeglichen (37.), doch die Hausherren behielten in einer ausgeglichenen Partie das bessere Ende für sich. Kaufungen klettert mit 23 Punkten auf Platz sieben, Wanfried bleibt im Tabellenkeller.
Aufsteiger im Höhenflug
Mit einer leidenschaftlichen Vorstellung feierte der Aufsteiger TSV Holzhausen den bislang höchsten Saisonsieg. Nach früher Gästeführung durch Kraushaar (9.) drehte Louis Matokovic mit einem Dreierpack (10., 27., 76.) die Partie fast im Alleingang, Niemetz (32.) und Schäfer (79.) legten nach. Hertingshausen blieb chancenlos und rutschte auf Platz elf ab. Holzhausen verbessert sich auf Rang zwölf und verlässt erstmals die Abstiegsplätze.
Kellerdrama in Wilhelmshöhe
Im Kellerduell sicherte sich Wilhelmshöhe in letzter Minute den dritten Saisonsieg. Sven Schwedes (3.) und Lukas Lampert (56./FE, 90.) trafen für die Gastgeber, während Ott (36.) und Yarysh (67.) Espenau zwischenzeitlich hoffen ließen. Damit bleibt Team Herkules weiter im Rennen um den Klassenerhalt, während Espenau mit vier Punkten die rote Laterne hält.
Sandershausen bleibt oben dran
Mit einem souveränen 4:0-Heimerfolg gegen Eintracht Baunatal festigte die TSG Sandershausen ihre Rolle als engster Verfolger zur Tabellenspitze. Bereits nach 18 Minuten führten die Gastgeber durch Tore von Plasczyk (4.), Preilowski (16.) und Billing (18.) klar, ehe Preilowski in der 68. Minute den Endstand herstellte. Baunatal fand offensiv kaum statt, während Sandershausen die Partie früh kontrollierte. Mit nun 33 Punkten liegt die TSG nur noch drei Zähler hinter Spitzenreiter Rengershausen.
Wiedergutmachung gelungen
Eine Woche nach dem 2:8-Debakel in Rengershausen rehabilitierte sich der TSV Rothwesten mit einem deutlichen 4:1-Erfolg beim Tabellenzweiten Lohfelden. Demirsoy (10.) und Urbano (40., 54.) legten früh den Grundstein, ehe Haack (89.) den Schlusspunkt setzte. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Aliu (49., Foulelfmeter) blieb ohne Wirkung. Lohfelden kassierte damit einen empfindlichen Rückschlag im Aufstiegsrennen.
Enges Verfolgerduell
In einer temporeichen Begegnung setzte sich Aufsteiger Bosporus Kassel dank eines späten Traumtors von Memduh Eryilmaz (89.) durch. Zuvor hatten Jammal (21.) und Zenebe (70.) für Bosporus getroffen, während Frey (17.) und Schmidt (33.) Grebenstein zweimal in Führung gebracht hatten. Die Gäste verpassten es, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, und wurden in der Schlussphase bestraft. Bosporus bleibt damit im oberen Drittel und rückt auf einen Punkt an Grebenstein heran, die damit an Boden verlieren.
Überraschung gelungen
Mit einer disziplinierten Defensivleistung besiegte der TSV Wolfsanger überraschend den Spitzenreiter aus Rengershausen. Nach einem Eigentor von Leon Lanatowitz (30.) gingen die Gastgeber in Führung, ehe Onur Büyükata per Abstauber ausglich (61.). Titus Werner Trittel sorgte nach einem Freistoß für den entscheidenden Treffer (79.). Wolfsanger rückt mit dem siebten Saisonsieg auf Rang acht vor, während Rengershausen den Vorsprung auf Sandershausen einbüßt.