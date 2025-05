Kellerderbys in Neuhof und Eichenzell – Spannung um Platz 1

Der Tabellendritte aus Kassel muss beim abstiegsbedrohten FSV Dörnberg dringend dreifach punkten, will er im Rennen um den Relegationsrang nicht endgültig abreißen lassen. Das Hinspiel endete torlos, nun gilt es für die Regionalliga-Reserve, die enttäuschende Niederlage gegen Vellmar abzuschütteln.

Beim Tabellen-16. zählt für die SG Eiterfeld/Leimbach nur ein Sieg, will sie nicht doch noch in akute Abstiegsgefahr geraten. Nach dem glücklichen Punktgewinn gegen Sandershausen könnte ein Dreier in Aulatal entscheidend sein.