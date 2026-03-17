Kellerderby ohne Sieger – Todenbüttel und der OTSV trennen sich 1:1

Immer wieder setzten sich die beiden Außen Fabian Baltz und Jon Truschkowski durch und kreierten Chancen. Die größte davon konnte Kevin Czaja nicht verwerten, der einen Kopfball aus wenigen Metern am leeren Tor vorbeisetzte.

Mit Beginn der 2. Hälfte drängten die Gastgeber, die einige Wechsel vorgenommen hatten, den nun wesentlich tiefer stehenden OTSV in dessen Hälfte und kamen durch Fenn-Ole Zauter, der einmal die Torlatte traf und beim zweiten Versuch den Ball knapp neben das Tor setzte, zu zwei Riesengelegenheiten, den Ausgleich zu erzielen, die jedoch ungenutzt blieben. Zudem hatte Todenbüttel Pech mit einem aberkannten Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung.

Die bis dahin enttäuschenden Gastgeber spielten eine der schlechtesten Halbzeiten seit langem. Statt einer möglichen 2- oder gar 3-Tore-Führung ging es mit dem 0:1 für den Gast in die Halbzeit.

In der 34. Minute war es aber soweit: Kevin Czaja erzielte den inzwischen verdienten Führungstreffer für die Mannschaft von Trainer Maik Gabriel.

Die Gäste verteidigten leidenschaftlich, ohne für Entlastung zu sorgen, und in der 82. Minute fiel dann der längst fällige 1:1-Ausgleich durch Julian Lewin (82.).

Spannende Schlussphase

Statt zu resignieren, versuchte der OTSV nun doch noch, auf die drei Punkte zu spielen. Doch wie schon in der 1. Halbzeit konnten klarste Chancen durch Florian Kracht, Silas Barho und Johannes Bruns nicht genutzt werden.

Ärger gab es noch in der Schlussminute, als sich der Todenbüttler Angreifer nach einem fairen Zweikampf mit dem Gästetorhüter durchgesetzt hatte, der Schiedsrichter aber auf Offensivfoul entschied.

Stimmen zum Spiel

Fußballobmann Kai Nacken-Hoffmann (Osterrönfelder TSV):

„Aufgrund der 7–8 klaren Chancen ein glückliches Remis für den Gastgeber, aber in den 35 Minuten nach der Pause hätte das Spiel auch komplett in Richtung des Gastgebers kippen können. Was dieser Punkt wert ist, wird die weitere Saison zeigen.“

Trainer Eike Schneider (SV GW Todenbüttel):

„Das war Abstiegskampf pur. Zwei Mannschaften auf einer Wellenlänge. Unter dem Strich war das ein gerechtes Unentschieden. Wir haben uns viel vorgenommen, haben das aber nicht umgesetzt bekommen gegen eine durchgespeckte junge Mannschaft. Maik (Gabriel, Trainer des OTSV, d. Red.) hat das richtig gut gemacht. Die haben uns in der ersten Halbzeit immer angelaufen und uns unter Druck gesetzt. Die Umstellungen in der Halbzeit haben gefruchtet. Wir haben in der zweiten Hälfte eine sehr gute Performance gezeigt.“

SV GW Todenbüttel: Yannick Holtz - Ole Hansen , Jonas Illing, Claas Breiholz, Lukas Krompholz - Fenn-Ole Zauter , Thorge Cordes (75. Adam Abou-Kateh)– Tim-John Solterbeck (46. Oke Holling, Lasse Holling – Julian Lewin , Maik-Manuel Reimers (46. Maximilian Lüdtke).

Trainer: Eike Schneider.

Schiedsrichter: Darwin Paschke (BSC Brunsbüttel).

Assistenten: Malte Richter und Julian Wolff.

Tore: 0:1 Kevin Czaja (34.), 1:1 Julian Lewin (82.).

Zuschauer: 112 in Todenbüttel.