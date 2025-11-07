Keller-Krimi für den SC St. Tönis in der Oberliga Niederrhein

Durch das Unentschieden beim VfL Jüchen-Garzweiler konnte der SC St. Tönis nach zwei Niederlagen endlich wieder punkten. Doch die Lage bleibt verzwickt, denn dem Oberligisten sitzt die Abstiegszone weiterhin im Nacken. Nur einen Punkt hinter den Blau-Gelben rangiert die DJK Adler Union Frintrop auf dem ersten Abstiegsplatz. Beide Mannschaften treffen in einem wegweisenden Spiel am Sonntag an der Geldener Straße aufeinander.

In diesem Kellerduell geht es daher für beide um viel. Mit einem Sieg kann sich der Sportclub etwas von den Abstiegsrängen absetzen, bevor am nächsten Wochenende das schwere Gastspiel bei den Sportfreunden Baumberg wartet. Doch es geht für das Team um Trainer Bekim Kastrati sicher nicht nur um wichtige Punkte in der Meisterschaft, sondern auch darum, am 19. November mit einem guten Gefühl in das Viertelfinale des Niederrhein-Pokals gegen den VfB Hilden gehen zu können.

In Jüchen war für den SC im Abstiegskampf zweifellos mehr drin als die Punkteteilung, zumal er nach zwei Platzverweisen gegen den Aufsteiger gut 30 Minuten zwei Akteure mehr auf dem Platz hatte. Dass es nicht zu mehr reichte, war einem kapitalen Fehler von Tyler Nkamayni geschuldet, der den überraschenden 0:1-Rückstand einleitete und dem Spiel eine andere Regie verpasste. Kastrati machte dem 21-Jährigen aber im Nachhinein keinen Vorwurf: „Extra macht das ja kein Spieler. Junge Spieler machen Fehler und sie sollen auch Fehler machen können. Nur daraus können sie lernen. Tyler hat eine riesige Qualität und wird für uns noch viele gute Spiele machen.“

Vom Gegner ist der SC-Coach durchaus angetan: „Das ist ein sympathisches Team und ein gut geführter, interessanter Verein. Als Aufsteiger haben sie es bisher richtig gut gemacht. Das wird eine anspruchsvolle und schwierige Aufgabe für uns.“ Aber es wird nicht nur der Gegner sein, der am Ende über Sieg und Niederlage entscheidet. Um mit drei Punkten vom Platz gehen zu können, muss der SC seine Fehlerquote minimieren, die dem Gegner in den letzten Spielen zu einfache Tore gestattete. „Wir wissen, woran es hapert“, geht Kastrati nicht ins Detail, „und was wir nach und nach abstellen müssen.“ Die Zielsetzung sei aber klar: „Wir spielen zuhause und wollen die drei wichtigen Punkte.“

Personell änderte sich zur Vorwoche nicht viel. Mario Knops muss nach seiner Roten Karten noch einmal zusehen. Einen Rückschlag musste Kris Pöstges hinnehmen. Der 20-Jährige war nach seiner Knieverletzung wieder auf einem guten Weg, laboriert aber aktuell an einem Knöchelproblem. Wie in Jüchen wird Tim Schrick wieder zwischen den Pfosten stehen, der am letzten Sonntag krankheitsbedingt zunächst fraglich war. „Tim hat ein ordentliches Spiel gemacht und einen Elfmeter gehalten. Er bleibt natürlich im Tor“, setzt Kastrati auch gegen Frintrop auf den 22-Jährigen, der dann sein siebtes Pflichtspiel für den SC bestreitet.