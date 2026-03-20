Keller gegen Spitze, Solingen-Wald zu Gast beim FC Remscheid

Der FC Remscheid trifft auf Solingen-Wald. – Foto: Stephan Horn

Allein anhand der Vereinsnamen könnte man von einem echten Spitzenspiel ausgehen. Doch die Realität in der Landesliga zeigt Jahr für Jahr ein anderes Bild: Nicht der FC Remscheid steht ganz oben, sondern die 1. SpVg Solingen-Wald. Der FCR hingegen kämpft ums nackte Überleben in der Landesliga.

Doch der Reihe nach: Solingen-Wald dominierte die komplette Hinrunde und wurde souverän Herbstmeister. Allerdings zählt das wenig, wenn diese Leistung in der Rückrunde nicht bestätigt wird. Das erste Spiel nach der Winterpause ging gegen das Tabellenschlusslicht mit 1:2 verloren und wurde erst durch einen Einspruch am Grünen Tisch gewertet. Darüber wurde bereits berichtet.

Warum also sollte der FC Remscheid im Röntgenstadion keine Chance auf drei Punkte haben? Remscheid holte unter dem neuen Trainer Nermin Jonuzi in seinen ersten beiden Spielen vier Punkte – ein Unentschieden und zuletzt ein 1:0-Sieg. Es spricht also einiges dafür: Der FC Remscheid verfügt über einen Kader mit erfahrenen Spielern, die über Jahre hinweg im oberen Tabellendrittel mitgespielt haben. Natürlich bringt auch Solingen-Wald eine beeindruckende Qualität und Erfahrung mit. Doch mit dem Rücken zur Wand entwickeln Mannschaften oft Kräfte, die man so nicht erwartet.

Auch in den darauffolgenden Spielen trat Solingen-Wald nicht mehr so dominant auf wie noch in der Hinrunde: eine Niederlage, zwei eher schmeichelhafte Unentschieden, ein klares 4:0 gegen SG Unterrath und zuletzt am vergangenen Wochenende ein knapper 1:0-Erfolg gegen den Tabellen-15. TuRU Düsseldorf.

Ich konnte mich zu Beginn der Woche beim Training mit Trainer Nermin unterhalten – und genau darauf geht er im folgenden Interview ein.

"Schauen von Spiel zu Spiel"

Nermin, du bist mittlerweile der vierte verantwortliche Trainer in dieser Saison, wenn man Michele mitrechnet. Was musst oder willst du ändern?

Nermin Jonuzi: „Viel möchte ich nicht ändern. Ich will, dass wir nach vorne schauen – von Spiel zu Spiel – und immer das Beste daraus machen. Die Mentalität der Spieler muss wieder zurückkommen und in Form sein.“

Du hattest jetzt schon für zwei Spiele die Verantwortung: ein Unentschieden, ein Sieg. Du hattest vor dem ersten Spiel Überraschungen angekündigt und auch geliefert. War das schon vorher in deinem Kopf oder ist das aus der Situation heraus entstanden?

Jonuzi: „Das ist aus der Situation heraus entstanden. Lange habe ich mir das nicht überlegt. Ich kenne die Spieler mittlerweile seit fünf Monaten und weiß, wer wo und auf welcher Position spielen kann. Gefreut habe ich mich besonders über Timo Leber, der jetzt zwei Spiele durchgezogen hat.“

Mit Ben Hamada (Faserriss) und Dimitrios Papadopoulos (Zerrung) hast du aktuell nur zwei Verletzte. Das war in dieser Saison zu keinem anderen Zeitpunkt so. Zudem sitzen nominell alle Abwehrspieler auf der Bank – das ist in dieser Saison beim FCR schon ein Luxusproblem. Wird dadurch die Aufstellung wieder verändert?

Jonuzi: „Die Aufstellung bleibt erst mal so, ich möchte nichts ändern. Es kommt darauf an, wie die Trainingsbeteiligung ist. Wenn jemand besser ist oder sich aufdrängt, wird er auch spielen – aber vorerst nicht.“

Ich habe mit Daniel Saibert gesprochen: Ist es eine bewusste Entscheidung, Daniel und Tino in die Innenverteidigung zu stellen, damit die Spieler vor ihnen wissen, dass hinter ihnen zwei erfahrene Spieler absichern?

Jonuzi: „Nein, nein. Wir haben mit Eliot Cakolli auch einen erfahrenen Innenverteidiger, aber er ist durch Verletzung und Erkältung etwas hinten dran. Letzte Woche hat er gut trainiert. Ausschlaggebend sind aktuell die Ergebnisse – die sind gut. Solange wir Erfolg haben, bleiben wir dabei. Wenn nicht, müssen wir etwas ändern. Die Spieler akzeptieren das, sie können damit leben. Alles andere ergibt sich.“

Jetzt kommt der Spitzenreiter, die 1. SpVg Solingen-Wald, ins Röntgenstadion. Ist das zu früh oder genau der richtige Zeitpunkt?

Jonuzi: „Nein, genau zur richtigen Zeit. Wir haben nichts zu verlieren und können jeden ärgern. Sie spielen um den Aufstieg, der SC Kapellen ist hinter ihnen – und wir wollen von Spiel zu Spiel jeden Gegner ärgern.“

Der Wechsel zurück auf Rasen – ein Vorteil oder hättest du lieber weiter auf Kunstrasen gespielt?

Jonuzi: „Rasen ist sehr gut für uns, das liegt uns.“

Spielen wir zum letzten Spieltag vor: Abstieg oder Klassenerhalt?

Jonuzi: „Wenn wir am Ende über dem Strich stehen, sind wir drin. Wenn nicht, ist es leider so – das ist Fußball. Ich hoffe, dass wir alles geben und das Ding noch rocken.“

Und was ist dein persönliches Gefühl?

Jonuzi: „Stand jetzt sind wir in einer guten Form. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Alles andere wird sich zeigen. Wenn wir über dem Strich stehen, bleiben wir drin – wenn nicht, wird es der harte Abgang in die Bezirksliga.“

Wie sieht deine Zukunft aus? Möchtest du weitermachen?

Jonuzi: „Ich war ja schon anderthalb Jahre Trainer beim VfB Schwelm und würde es gerne bein FC Remscheid weitermachen – vor allem, wenn der Kern der Mannschaft zusammenbleibt. Auch im Falle eines Abstiegs würde ich bleiben und den direkten Wiederaufstieg anpeilen.“

Danke dir Nermin und viel Erfolg an Sonntag! Das Gespräch führte Stefan Busch-Tschöpe.