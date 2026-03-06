 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Keller-Duell in Mintard, Eiberg will die Tabellenführung festigen

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Der 18. Spieltag steht vor der Tür. Im Tabellenkeller bleibt es weiterhin eng - somit kann jeder Punkt entscheidend sein. Im Duell zwischen der DJK Blau-Weiß Mintard II und der DJK Adler Union Frintrop II, die aktuell beide bei 17 Punkten stehen, dürfte es daher umkämpft werden. Preußen Eiberg will sich derweil an der Spitze absetzen.

Preußen Eiberg will die Tabellenführung ausbauen
Preußen Eiberg will die Tabellenführung ausbauen – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Tabellenführer Preußen Eiberg will sich mit einem Sieg gegen den SV Leithe an der Spitze absetzen. Derweil trifft die DJK Blau-Weiß Mintard II und die DJK Adler Union Frintrop II in einem wichtigen und richtungsweisendem Keller-Duell aufeinander. Alemannia Essen braucht einen Erfolg, um am Liga-Primus dran bleiben zu können. Das ist der 18. Spieltag:

So., 08.03.2026, 13:30 Uhr
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
13:30
SC Frintrop - Alem. Essen

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
14:00
TuS Essen-W. - Bader SV II

So., 08.03.2026, 12:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
12:30
BW Mintard II - DJK Frintrop II

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
11:00
T. Überruhr - Niederbonsf.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
15:00
FSV Kettwig - TGD Essen

So., 08.03.2026, 13:30 Uhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
13:30
Bredeney - TuS Holster.

So., 08.03.2026, 12:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
12:30
ESC Rellingh II - Croat Essen

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
15:00
Eiberg - SV Leithe

Das sind die nächsten Spieltage:

19. Spieltag
So., 15.03.26 11:00 Uhr TuS Holster. - SC Frintrop
So., 15.03.26 13:30 Uhr Croat Essen - Eiberg
So., 15.03.26 13:30 Uhr TGD Essen - Bredeney
So., 15.03.26 14:00 Uhr Bader SV II - BW Mintard II
So., 15.03.26 14:45 Uhr Alem. Essen - ESC Rellingh II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Niederbonsf. - FSV Kettwig
So., 15.03.26 15:00 Uhr DJK Frintrop II - T. Überruhr
So., 15.03.26 15:15 Uhr SV Leithe - TuS Essen-W.

20. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr TuS Holster. - Alem. Essen
So., 22.03.26 11:00 Uhr T. Überruhr - Bader SV II
So., 22.03.26 12:45 Uhr BW Mintard II - SV Leithe
So., 22.03.26 13:30 Uhr Bredeney - Niederbonsf.
So., 22.03.26 13:30 Uhr SC Frintrop - TGD Essen
So., 22.03.26 14:00 Uhr TuS Essen-W. - Croat Essen
So., 22.03.26 15:00 Uhr FSV Kettwig - DJK Frintrop II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Eiberg - ESC Rellingh II