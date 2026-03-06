Keller-Duell in Mintard, Eiberg will die Tabellenführung festigen

Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Tabellenführer Preußen Eiberg will sich mit einem Sieg gegen den SV Leithe an der Spitze absetzen. Derweil trifft die DJK Blau-Weiß Mintard II und die DJK Adler Union Frintrop II in einem wichtigen und richtungsweisendem Keller-Duell aufeinander. Alemannia Essen braucht einen Erfolg, um am Liga-Primus dran bleiben zu können. Das ist der 18. Spieltag:
Das sind die nächsten Spieltage:
19. Spieltag
So., 15.03.26 11:00 Uhr TuS Holster. - SC Frintrop
So., 15.03.26 13:30 Uhr Croat Essen - Eiberg
So., 15.03.26 13:30 Uhr TGD Essen - Bredeney
So., 15.03.26 14:00 Uhr Bader SV II - BW Mintard II
So., 15.03.26 14:45 Uhr Alem. Essen - ESC Rellingh II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Niederbonsf. - FSV Kettwig
So., 15.03.26 15:00 Uhr DJK Frintrop II - T. Überruhr
So., 15.03.26 15:15 Uhr SV Leithe - TuS Essen-W.
20. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr TuS Holster. - Alem. Essen
So., 22.03.26 11:00 Uhr T. Überruhr - Bader SV II
So., 22.03.26 12:45 Uhr BW Mintard II - SV Leithe
So., 22.03.26 13:30 Uhr Bredeney - Niederbonsf.
So., 22.03.26 13:30 Uhr SC Frintrop - TGD Essen
So., 22.03.26 14:00 Uhr TuS Essen-W. - Croat Essen
So., 22.03.26 15:00 Uhr FSV Kettwig - DJK Frintrop II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Eiberg - ESC Rellingh II