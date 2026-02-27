Keller-Druck bei CSC und Weidenhausen – festigt Baunatal Platz drei?

Der 21. Spieltag liefert aus nordhessischer Sicht ein komplettes Spannungsdreieck: KSV Baunatal geht als Tabellendritter mit Rückenwind in den Heimauftakt der Restrunde, CSC 03 Kassel startet beim VfB Marburg in die Mission Klassenerhalt – und SV Weidenhausen steht im Kellerduell gegen Hanau unter Zugzwang.
Die Suche nach dem nächsten Schritt
Die Rothosen reisen zum VfB Marburg und damit zu einem Gegner aus dem gesicherten Mittelfeld. Marburg und der CSC sind in der Wintervorbereitung bereits indirekt „verknüpft“ gewesen: In Tests gegen den KSV Hessen Kassel unterlag CSC mit 0:4 und die Schimmelreiter mit 1:3. Für die Elf von Lothar Alexi wird es darauf ankommen, auswärts stabil zu stehen und sich nicht zu früh in einen offenen Schlagabtausch ziehen zu lassen.
Endspiel-Charakter für beide Seiten
Für die Adler ist es ein Spiel mit klarer Überschrift: 17. gegen 18. – und damit eine der seltenen Gelegenheiten, mit einem Dreier etwas Boden gutzumachen. Weidenhausen kam zuletzt mit einem 0:0 in Pohlheim in die Restrunde, ein Ergebnis, das zwar Stabilität bringt, im Tabellenkeller aber nur bedingt hilft. Gegen Hanau wird es deshalb vor allem darauf ankommen, dass Weidenhausen wieder zu klaren Torchancen kommt und sich für den Aufwand endlich belohnt – zumal die Adler im eigentlich so gefürchteten Chattenloh in dieser Saison noch sieglos sind.
Top-3-Position festigen
Die Baunis gehen als Tabellendritter in das Heimspiel gegen den Hünfelder SV – und wollen ihre Top-3-Position bestätigen. Der Gegner, geschwächt durch einen langfristigen Ausfall von Jonas Simon nach einem Kreuzbandriss, ließ in den Testspielen mehrfach wenig zu, weshalb es auf die Offensive des KSV ankommen wird. Das letzte Testspiel gegen SV Steinbach (5:1) macht dahingehend aber Mut.