Keller-Derby in Tegernheim – Roding erwartet Spitzenreiter

Klappe auf für die neunte Runde in der Landesliga Mitte! Bereits am Freitag machen der SC Luhe-Wildenau und der 1. FC Bad Kötzting den Gastgeber für Dingolfing respektive Passau. Parallel steht die SpVgg Lam vor einer schweren Auswärtsaufgabe beim formstarken SSV Eggenfelden. Zu einem Derby zweier „Kellerkinder“ kommt es am Samstag vor den Toren Regensburgs. Sowohl der FC Tegernheim als auch der FC Kosova brauchen dringend Punkte. Klar in der Außenseiterrolle stecken an diesem Wochenende der TB 03 Roding, der den Tabellenführer SpVgg Landshut zu Gast hat, sowie der SV Etzenricht. Der immer noch sieglose Aufsteiger nuss bei Topteam SV Schwandorf-Ettmannsdorf ran. Erst am Sonntag empfängt der ASV Burglengenfeld den Tabellenletzten FC Teisbach.



Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Gegen Dingolfing hatten wir auch letzte Saison schon zwei enge Spiele auf Augenhöhe. Davon gehe ich auch dieses Mal wieder aus, da Dingolfing über einen gut besetzten und breiten Kader verfügt und die letzten beiden Spiele erfolgreich gestalten konnte. Wir wollen zu Hause aber ganz klar auf Sieg spielen und die Punkte bei uns behalten.“



Personalien: Zu den bisherigen Ausfällen kommt Defensivmann Caner Gümüsbas wegen seiner Roten Karte im letzten Spiel hinzu.





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Es gibt angenehmere Aufgaben, als beim SC Luhe-Wildenau antreten zu müssen. Der Gegner hat eine Top-Mentalität, spielt mit sehr viel Wucht und hat ein paar herausragende Individualisten in seinen Reihen. Wir freuen uns aber auf diese anspruchsvolle Herausforderung und wollen dem Favoriten alles abverlangen.“



Personalien: Die ohnehin bereits angespannte Lage spitzt sich weiter zu, denn nun müssen auch noch Lukas Berleb und Tim Justvan passen. Zumindest Stefan Weber kehrt ins Aufgebot der BMW-Städter zurück.







Morgen, 19:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden SpVgg Lam SpVgg Lam 19:30 PUSH



Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Wir haben nach unserem Sieg vergangene Woche in Regensburg eine konzentrierte Trainingswoche hinter uns. Gegen Lam müssen wir sehr couragiert und absolut fokussiert auftreten, um auch im neunten Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben. Wir hoffen wieder auf eine tolle Kulisse im Stadion und wollen dieser auch durch Leistung gerecht werden.“



Personalien: Verzichten müssen die Hausherren auf Youngster Jannik Doriat, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat und auf Dominik Schäffler. Nicolas Barth hat den Klub aus beruflichen Gründen verlassen und wird künftig für den TSV 1860 München III auflaufen.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Nach dem wichtigen Dreier gegen Bogen wollen wir unbedingt auch etwas Zählbares aus Eggenfelden entführen. Das wird allerdings eine Herkulesaufgabe, den unser Gegner hat im bisherigen Saisonverlauf sehr gute Aufritte gehabt und entsprechende Ergebnisse erzielt.“



Personalien: Positiv bemerkbar machte sich gegen Bogen das Comeback von Antreiber Lukas Pritzl, der nach mehrwöchiger Verletzungspause in der Pause eingewechselt wurde und sofort wieder zu überzeugen wusste. Auch Defensiv-Allrounder Matthias Müller hat seine Leistenprobleme überwunden und ist somit eine wertvolle Option. Passen muss der im Urlaub weilende Kreativmann Simon Loderbauer und auch der Einsatz von Franz Wendl ist noch offen.









Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Nach dem ausbaufähigen Auftritt in Seebach müssen wir im kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Passau deutlich zulegen. In allen Mannschaftsbereichen gilt es konsequenter und zielstrebiger zu agieren. Passau kommt mit mit breiter Brust zu uns an den Roten Steg, trotzdem ist unser Ziel, die Punkte bei uns zu behalten.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche hat sich das Aufgebot der Badstädter deutlich ausgedünnt. Neben Dauerpatient Frodo Gilch müssen nun auch Simon Schneider (Oberschenkelprobleme) und Franz Brandl (Leiste) ersetzt werden. Mit Quirin Huber, Nico Hiebl und Jakob Hartl hat sich ein Trio in den Urlaub verabschiedet. Stürmer Andreas Kussinger ist auch noch nicht einsatzfähig.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Freitagabend unter Flutlicht am Roten Steg – die Atmosphäre, viele Zuschauer und dieses spezielle Flair, das hat schon einen besonderen Reiz. Es wird sicherlich alles andere als einfach, trotzdem wollen wir auch auswärts mutig auftreten und im besten Fall etwas Zählbares mit nach Passau nehmen.“



Personalien: Bis auf Julian Kornreder können die Dreiflüssestädter aus dem Vollen schöpfen.









Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): „Die Partie in Seebach ist für uns maximal unglücklich verlaufen. Mit Bad Abbach erwarten wir nun einen Mitaufsteiger, der unsere Kragenweite haben dürfte. Wenn wir die Klasse halten wollen, müssen wir daheim unsere Punkte holen und dementsprechend gilt es auch dieses Mal wieder aufzutreten.“



Personalien: Kapitän Daniel Fuchs hat sich in Seebach einen Schienbeinbruch zugezogen und wird monatelang ausfallen. Ob der zuletzt fehlende Lucas Stallmeier wieder mit von der Partie ist, wird sich erst kurzfristig entscheiden.





Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Die Mannschaft aus Vornbach ist als Mitaufsteiger ein unbeschriebenes Blatt für uns. Der aktuelle Punktestand von jeweils zwölf Punkten zeigt uns aber, dass es ein Spiel auf Augenhöhe werden könnte. Vornbach hat zu Hause seit zwei Jahren kein Spiel mehr verloren. Das wäre für uns eine zusätzliche Motivation, die Punkte mit nachhause zu nehmen.“



Personalien: Einige Rückkehrer geben dem Trainerteam wieder deutlich mehr Optionen als zuletzt. Stammkeeper und Kapitän Fabian Fuchs fällt allerdings weiter aus. Cheftrainer Simon Sigl weilt noch im Urlaub und wird erneut von Sepp Schuderer vertreten.







Kenan Muslimovic (in schwarz) und der FC Tegernheim peilen gegen Kosova Regensburg den wichtigen zweiten Saisonsieg an. – Foto: Felix Schmautz







Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr FC Tegernheim Tegernheim FC Kosova Regensburg FC Kosova 15:00 live PUSH



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Kosova hat durchaus Qualität im Kader. Das haben sich auch letzte Woche gegen Eggenfelden unter Beweis gestellt, als sie nach einem 0:3-Rückstand noch auf 2:3 herangekommen sind und sich mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten. Weil es eine ziemlich neu zusammengewürfelte Mannschaft ist, dauert es aber wohl noch ein wenig, ehe sie sich wirklich gefunden haben. Nichtsdestotrotz ist es eine Mannschaft aus unserer Tabellenregion und mit unserer Kragenweite. Deshalb wollen wir die Punkte natürlich in Tegernheim behalten.“



Personalien: Zu den bisherigen Verletzten gesellen sich mehrere Urlauber. Der finale Aufgebot ergibt sich erst kurzfristig. Voraussichtlich werden Spieler aus der zweiten Mannschaft und A-Jugend den Kader auffüllen.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Nach fünf punktlosen Spielen, in denen durchaus meistens mehr möglich gewesen wäre, wollen wir uns endlich mit einem Dreier belohnen. Ich denke, dass es Tegernheim ähnlich ergeht und alles daran setzen wird, die Punkte zu Hause zu behalten. Daher sollten wir ähnlich wie gegen Eggenfelden auftreten, abgesehen von diesen dubiosen vier Minuten.“



Personalien: Endrit Veselaj und Rafail Tsera sind noch im Urlaub. Des Weiteren kämpft Arthur Mendes da Silva immer noch mit der Verletzung aus dem Spiel in Burglengenfeld. Ansonsten sind alle Mann an Bord.







Sa., 30.08.2025, 16:00 Uhr TB 03 Roding TB Roding SpVgg Landshut SpV Landshut 16:00 live PUSH



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Landshut ist der klare Favorit. Trotzdem können wir auch an so einem Spiel weiter wachsen und uns hier weiterentwickeln. Es wird darauf ankommen, gegen den Ball gut zu spielen und griffig und aggressiv in den Zweikämpfen zu sein, um es dem Gegner so hart wie möglich zu machen. Zudem müssen wir in der Offensive möglichst effizient sein. Wir gehen positiv an die Sache heran und haben schon das Ziel, dem Favoriten Punkte abzuknöpfen.“



Personalien: Sehr schwer wiegt der Ausfälle der beiden Stürmer. Yusuf Babat ist aus familiären Gründen in die Türkei gereist. Währenddessen zog sich der bereits fünfmal erfolgreiche Almir Mujcinovic eine Knieverletzung zu. Zusätzlich fallen Admir Mujcinovic, Moritz Grünig, Pascal Schäfler und Johannes Pongratz aus. Kapitän Tobias Ederer und sein Stellvertreter Florian Lehner haben diese Woche erstmals Teile des Mannschaftstraining mitgemacht. Ob es für einen Kaderplatz reicht, wird sich erst noch entscheiden. Wieder an Bord sind die Urlaubs-Rückkehrer Leon Reisinger und Justin Lysyuk. Zudem dürfte Neuzugang Alban Salla sein Debüt geben.





Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): „Über die erste Saisonniederlage gegen Burglengenfeld haben wir uns natürlich sehr geärgert, zumal sie nicht notwendig war. Vielmehr haben wir es leider verpasst, unsere Chancen zu nutzen und bekamen dafür gegen einen sehr guten Gegner die Quittung. In Roding wollen wir wieder direkt in die Spur kommen. Uns ist aber bewusst, dass es eine unangenehme Aufgabe werden kann. Schließlich hat der Gegner trotz schwankender Ergebnisse definitiv Qualität im Kader. Deshalb ist es notwendig, sehr konzentriert aufzutreten und vor dem Tor wieder kaltschnäuziger zu agieren, um die gewünschten drei Punkte zu holen.“



Personalien: Neben den bekannten Langzeitverletzten fehlt weiterhin Kilian Dietrich. Zudem fällt Bastian Gallitzendörfer verletzt aus und der Einsatz des erkrankten Dominik Weiß ist fraglich.









Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Nach der Niederlage in Passau erwartet uns eine unangenehme Heimaufgabe gegen den SV Etzenricht. Wir haben bereits beim Pokalspiel in Etzenricht erfahren, dass auf uns keine einfache Aufgabe warten wird. Etzenricht ist defensiv immer sehr gut organisiert und über das schnelle Umschaltspiel oft gefährlich. Auch gute Standardsituation zeichnen das Team von Andreas Wendl aus. Wir benötigen daher eine klare Leistungssteigerung gegenüber dem Spiel in Passau. Variablere Lösungen im Ballbesitz und eine bessere Zweikampfquote – mit und gegen den Ball – sind dabei wichtige Faktoren. Nach einer guten Trainingswoche haben wir ganz klar das Ziel, einen dreifachen Punktgewinn zu feiern.“



Personalien: Bis auf die Langzeitverletzten steht voraussichtlich der gesamte Kader zur Verfügung. Nur hinter Tobias Bernkopf steht noch ein Fragezeichen. In Passau musste er wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Sein Einsatz entscheidet sich erst mit dem Abschlusstraining.





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Wir fahren logischerweise als großer Außenseiter nach Schwandorf. Unsere Gastgeber gehören zu den stärksten Mannschaften der Liga und gerade in der Offensive sind sie immer für einige Tore gut. Dies wollen wir ihnen mit allen Kräften möglichst schwer machen, aber es wird auch sehr darauf ankommen, offensiv brutal effizient zu sein.“



Personalien: Abgesehen von den Dauerverletzten sind Sebastian Ermer, Bastian Strehl, Lukas Neumeier und Damian Musiol keine Option. Dazu kommen zwei personelle Fragezeichen.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Bei Tabellenführer Landshut haben wir eine sehr disziplinierte und taktisch gute Leistung geliefert. Jetzt ist es es die Kunst, das Spiel gegen Aufsteiger und Tabellenschlusslicht Teisbach genauso konzentriert und fokussiert anzugehen. Es gilt, die Partie total seriös anzugehen und den Gegner auf keinen Fall zu unterschätzen. Natürlich wollen wir einen Heimsieg einfahren.“



Personalien: Dennis Koch ist nach Krankheit wieder voll belastbar und Richard-Ray Cin kehrt nach längerer Verletzungspause ebenfalls in den Kader zurück. Kapitän Dominic Fritz hat zwar das Training wiederaufgenommen, gegen Teisbach käme ein Einsatz jedoch noch zu früh. Gleiches gilt für Leopold Knauer, Mario Cieslik und Nico Käufer. Wegen einer Ellenbogenverletzung außen vor ist Quirin Stadler.





Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Gegen den Ball nähern wir uns immer mehr dem notwendigen Niveau der Liga an. Offensiv tun wir uns dagegen weiterhin sehr schwer, Torchancen zu erspielen. Die Jungs arbeiten sehr hart an sich und irgendwann werden sie dafür belohnt.“



Personalien: Der Einsatz von Stammtorhüter Markus Vesely ist fraglich. Der junge Konstantinos Christopoulos fehlt aus privaten Gründen. Sicher keine Option ist Romeo Fischer.





Außerdem spielen:



