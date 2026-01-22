Keller aus Schwabhausen feiert Traum-Debüt bei Dynamo Dresden: „Perfekter Samstag“

Fußballprofi Thomas Keller aus Schwabhausen hat in Dresden ein Traum-Debüt hingelegt. Die anderen Profis aus dem Landkreis Dachau erleben teils Rückschläge.

Kann man mal so machen: Thomas Keller, Fußballprofi aus Schwabhausen, hat bei seinem Debüt für den Zweitligisten Dynamo Dresden per Kopf das 1:0 erzielt und die Dresdner Defensive mit seiner Ruhe und Abgeklärtheit so nachhaltig stabilisiert, dass am Ende ein hochverdienter 2:0-Sieg gegen Greuther Fürth verbucht werden konnte. Für das Magazin Kicker war der 26-jährige Innenverteidiger Spieler des Spiels, Keller erhielt die Note 1,5.

„Perfekter Samstag“ bei Dynamo Dresden für Keller – Kömür ohne Minuten gegen Freiburg

Wie berichtet, hat der Erstligist 1. FC Heidenheim Keller an den Dresdner Traditionsverein verliehen, Keller soll Spielpraxis sammeln. Dynamo-Trainer Thomas Stamm schickte den Neuzugang mit der Startelf aufs Feld. Eine gute Entscheidung: Vor 31 000 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion fuhren die Dresdner im Kellerduell drei immens wichtige Punkte ein. Kellers Kommentar: „ein perfekter Samstag“.