Keller aus Schwabhausen feiert Traum-Debüt bei Dynamo Dresden: „Perfekter Samstag“

Fußballprofi Thomas Keller aus Schwabhausen hat in Dresden ein Traum-Debüt hingelegt. Die anderen Profis aus dem Landkreis Dachau erleben teils Rückschläge.
Kann man mal so machen: Thomas Keller, Fußballprofi aus Schwabhausen, hat bei seinem Debüt für den Zweitligisten Dynamo Dresden per Kopf das 1:0 erzielt und die Dresdner Defensive mit seiner Ruhe und Abgeklärtheit so nachhaltig stabilisiert, dass am Ende ein hochverdienter 2:0-Sieg gegen Greuther Fürth verbucht werden konnte. Für das Magazin Kicker war der 26-jährige Innenverteidiger Spieler des Spiels, Keller erhielt die Note 1,5.
Wie berichtet, hat der Erstligist 1. FC Heidenheim Keller an den Dresdner Traditionsverein verliehen, Keller soll Spielpraxis sammeln. Dynamo-Trainer Thomas Stamm schickte den Neuzugang mit der Startelf aufs Feld. Eine gute Entscheidung: Vor 31 000 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion fuhren die Dresdner im Kellerduell drei immens wichtige Punkte ein. Kellers Kommentar: „ein perfekter Samstag“.
Weniger perfekt verläuft die Saison aktuell für Mert Kömür. Beim Bundesligisten FC Augsburg hatte sich der junge Mittelfeldspieler aus Dachau einen Stammplatz in der Startelf erkämpft. Doch seit Manuel Baum Trainer beim FCA ist, ist Kömür Teilzeitkraft. Beim 2:2 zuletzt gegen Freiburg kam er nicht zum Einsatz.
Besser läuft es für zwei Drittliga-Profis aus dem Landkreis Dachau. Der Mittelfeldspieler Tim Civeja aus Dachau gehört beim 1. FC Saarbrücken ebenso zur Startelf wie Dennis Dressel in Ulm. Der Weichser Dressel ist sogar Kapitän.
Brighton & Hove Albion, vom ehemaligen Pipinsrieder Spielertrainer Fabian Hürzeler trainierter Erstligist in England, ist seit vier Spielen ungeschlagen – und trotzdem auf Tabellenrang zwölf abgerutscht. Dafür setzte sich Hürzelers Team im renommierten FA-Cup-Wettbewerb mit 2:1 bei Manchester United durch.