Kelheimer Turnier: Riesiger Zuschauerandrang - Elf-Tore-Finale

Nach dreijähriger Pause - die Dreifachturnhalle bekam eine aufwendige Komplettsanierung - konnte das 46. Hallenturnier des ATSV Kelheim in den Tagen um den Jahreswechsel über die Bühne gehen. Neben zahlreichen Nachwuchswettbewerben und dem AH-Event, das die mit einigen ehemaligen Jahn-Profis gespickte Auswahl des "Team Bananenflanke" knapp mit 2:1 gegen den TSV Langquaid gewinnen konnte, fand natürlich auch das populäre Herrenturnier statt. An ingesamt vier Turniertagen wetteiferten 16 Mannschaften aus der Region um den begehrten Siegerpokal.

Acht Klubs qualifizierten sich für die Endrunde, die traditionell auf zweimal aufgesplittet wurde. Schließlich schafften die beiden Mannschaften des Ausrichters, der im Freien um den Aufstieg in die Landesliga mitmischt, sowie die beiden Kreisliga-Teams der SG Ihrlerstein und TSV Neustadt/Donau den Sprung ins Halbfinale. Die mit den routinierten ATSV-Kräften besetzte II. Mannschaft hielt den starken Lokalmatadoren Ihrlerstein knapp mit 4:2 nieder, während Truppe I gegen Neustadt keine Mühe hatte und klar mit 5:0 die Oberhand behielt.





Ein absolutes Highlight war das vereinsinterne Finale. Team II führte schnell mit 3:0, doch die Youngsters gaben sich nicht vorzeitig geschlagen und stellten zwischenzeitlich auf 3:3. Am Ende hatten König, Grau & Co. aber das bessere Ende für sich und holten sich mit einem spektakulären 7:4-Sieg den Titel. Beeindruckend war der Zuschauerzuspruch. "Bei allen vier Herrenturniertagen war die Halle stets komplett ausverkauft. Wir mussten sogar einige Zuschauer wieder nach Hause schicken. Die Stimmung ist einmalig in der Region und die Fans verwandelten die Halle in ein wahres Tollhaus", freute sich ATSV-Fußballboss Christian Gottschalk. Die Torjägerkanone teilten sich Martin Bader (TV Riedenburg) und Andreas Meier (SG Ihrlerstein), die über das ganze Turnier über beide insgesamt 15-mal erfolgreich waren. Zum besten Spieler wurde Daniel Zepf vom ATSV Kelheim I gewählt, zum besten Keeper sein Mannschaftskollege Florian Dauerer, der beim Sieger zwischen den Pfosten stand.





Die Turnierübersicht: