Kelheim zerlegt O´schneiding mit 7:2, "Grafen" gewinnen Spitzenspiel

Der erste von den sieben Streichen. Johannes Grau (Boden) eröffnete mit seinem Treffer das 9-Tore-Spektakel – Foto: Tom Arnold

Bezirksliga West, der 4. Spieltag am Samstagnachmittag. Ein richtiges Spektakel bekamen die Zuschauer in Kelheim zu sehen - am Ende stand ein knackiges 7:2 für die Hausherren auf der Anzeigetafel. Schon nach nichtmal 25 Minuten war Kelheim mit 4:0 in Führung, der Halbzeitstand lautete sogar schon 6:1! Im Duell der zwei Teams, die noch keine Niederlage schlucken mussten, konnten sich die Gäste aus Neufraunhofen gegen Langquaid durchsetzten - der goldene Treffer fiel in der 77. Spielminute durch Stefan Brenninger. Bei Aiglsbach bombt Gröber weiter - dank seine Saisontreffer sechs und sieben nach vier Spielen konnte er seinem Team einen Dreier in Walkertshofen bescheren. Der FC Ergolding setzte sich in einem guten Bezirksliga-Spiel verdient mit 2:0 gegen Aufsteiger Adlkofen durch. Der FSV Landau setzte sich in einem Spiel ohne großen Highlights mit 2:0 gegen Teisbach durch. Bei Dingolfing gegen Falkenberg hatte keiner die Nase vorne und die Teams trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Die Stimmen zu den Partien:

Elias Zach, Spielertrainer TSV Oberschneiding: "Komplett gebrauchter Tag für uns. In der ersten Halbzeit war uns Kehlheim in allen Belangen überlegen und folgerichtig auch klar vorne. In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel vor sich hin, wobei wir eine Reaktion gezeigt haben. Wir müssen uns schnell akklimatisieren und einfache Fehler abstellen. Wir greifen nächste Woche wieder gemeinsam an und bleiben optimistisch."

Christian Gottschalk, sportlicher Leiter ATSV Kelheim: "Das 7:2 ist mehr als eine Antwort auf die letzten zwei Spiele. Heute hat uns alles in die Karten gespielt und der Gegner hat einfach nicht seinen besten Tag gehabt. Danach entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Wenn man was negatives erwähnen will, kann man sagen, dass die zwei Gegentore zu einfach gefallen sind. Ein sehr souveräner Auftritt, Glückwunsch an die Mannschaft. Das war ein Statement, dass wir jetzt gebraucht haben."

Markus Heiß, Trainer FC Dingolfing II: "Nach einer schwachen ersten Halbzeit konnten wir froh sein, nur mit 0:1 in Rückstand zu liegen. Nach der Pause waren wir deutlich besser, glichen verdient aus und waren anschließend besser im Spiel. Nach einer weiteren Unachtsamkeit bei einer Standardsituation gerieten wir erneut in Rückstand, kämpften uns aber zurück. Insgesamt ist das Unentschieden gerecht."

Max Putz, Trainer FSV Landau/Isar: "Wir haben das erwartet anspruchsvolle Spiel gehabt. In der Anfangsphase war es ein abtasten der beiden Teams. Wir waren taktisch heute von Anfang an sehr gut unterwegs und haben den Gegner zu keinen Chancen eingeladen. Nach einem Eckstoß sind wir verdient in Führung gegangen. Im zweiten Abschnitt mussten wir anfangs ein paar brenzlige Situationen überstehen, aber wir haben sehr gut und kompakt verteidigt. Am Ende ein verdienter Heimsieg." Dominik Färber, Trainer FC Teisbach: "Glückwunsch an Landau, zum verdienten Sieg. In einer Partie ohne Highlights entscheiden am Ende Standards die Partie. Wir müssen uns den Vorwurf machen, heute in allen Mannschaftsteilen zu wenig Energie und Qualität auf den Platz bekommen zu haben."

Christian Brandl, Spielertrainer FC Walkertshofen: "In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt und leider versäumt, das 2:0 zu machen. Im zweiten Durchgang hatten wir gleich eine riesige Chance, endlich das 2:0 zu erzielen, aber auch diese konnten wir leider nicht machen. Dann war der Gegner schon die bessere Mannschaft, aber die Niederlage ist ärgerlich, dem 1:1 ging ein klares Foulspiel voraus und bei 1:2 stand der Stürmer klar im Abseits! Der Schiedsrichter hat aber sowieso konsequent über 90 Minuten jede 50/50-Situation gegen uns entschieden."

Matthias Eisenschenk, Trainer TSV Langquaid: "Aus meiner Sicht ein klassisches Unentschieden-Spiel, beide Teams konnten sich relativ wenige Torchancen erspielen. Wir hatten in den 90 Minuten eigentlich keine richtig klare Chance. Nach dem Platzverweis für den Gegner haben wir etwas mehr riskiert und wollten den Führungstreffer erzielen. Doch auch wir bekamen einen Platzverweis - der sehr hart war, da die beiden Fouls nicht unbedingt gelbwürdig waren - und das war dann irgendwie der Knackpunkt. Der Gegner konnte dann einen Fehler nutzten und erzielte so den Siegtreffer. Ein Unentschieden wäre für uns in Ordnung gewesen, wir müssen aber die Niederlage auch akzeptieren und schauen auf das nächste Spiel." Christian Endler, Trainer SV Neufraunhofen: "Die ersten zehn Minuten waren von beiden Teams sehr nervös geführt, beide hatten den Roten Faden in der Partie noch nicht gefunden, es war sehr viel im Mittelfeld los. Danach haben wir mehr Ballbesitz gehabt, haben uns mehr bewegt, jedoch waren wir im letzten Drittel dann zu ungenau. So entwickelte sich ein mehr oder weniger neutrales Spiel. Im zweiten Durchgang bekamen wir nach einer Notbremse die Rote Karte, aber wir haben uns nicht hinten reingestellt, sondern weiter mutig nach vorne gespielt. Wir haben uns dann ein paar Chancen erspielt und eine hat glücklicherweise zum Tor geführt. Am Ende war es dann schon eine kleine Abwehrschlacht. Am Ende ein toller und verdienter Sieg meiner Mannschaft, den wir dank viel Kampf, Einsatz und Wille holen konnte. Es machte heute Spaß, meinen Jungs zuzusehen."