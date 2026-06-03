Kelheim reagiert auf Abgänge und gibt zwei Transfers bekannt Torhüter Daniel Wagner und der landesligaerprobte Routinier Andreas Birk wechseln zum Bezirksligisten von Thomas Seidl · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Die beiden ATSV-Neuzugänge Daniel Wagner (im linken Bild) und Andreas Birk – Foto: Verein

Mit Keeper Florian Dauerer und Abwehrchef Tobias Kellner hat der ATSV Kelheim zwei absolute Schlüsselspieler verloren, die sich beide dem Landesligisten TSV Bad Abbach angeschlossen haben. Die Verantwortlichen des Bezirksligisten können nun zwei Verpflichtungen bekanntgeben, welche die entstandenen Lücken schließen sollen. Vom Kreisklassisten SV Niederleierndorf wechselt Schlussmann Daniel Wagner zum ATSV, vom Regensburger Kreisligsten SV Burgweinting Defensiv-Spezialist Andreas Birk.

"Daniel Wagner hatte eine sehr gute Jugendausbildung. Zusätzlich stößt unser U19-Talent Lukas Mederer zum Kader, so dass wir mit unserem Neuzugang und dem erfahrenen Moritz Reng ein sehr gutes Torhüter-Trio haben werden. Unser Tormanntrainer Oli Karl als Ausbilder hat bereits in der Vergangenheit sein Können unter Beweis gestellt", berichtet Kelheims Sportlicher Leiter Christian Gottschalk.











Der 32-jährige Andreas Birk hat in seiner langen Laufbahn schon einige höherklassige Stationen, kickte unter anderem beim VfB Straubing, TSV Bogen und FC Tegernheim in der Landesliga. Der Neu-Kelheimer war in der Saison 2024/2025 zudem Co-Spielertrainer beim Oberpfälzer Bezirksligsten FC Viehhausen. "Andreas soll uns mit seiner Erfahrung weiterhelfen und eine wichtige Rolle im Abwehrverbund einnehmen", verrät Gottschalk. Neben den beiden Neuen werden auch Nachwuchsspieler in den Kader integriert. In Sachen Jugendarbeit geht es wieder steil nach oben - sowohl die U17 als auch die U19 wurden Kreisliga-Meister. "Unser eigene Jugend ist und bleibt der wichtigste Baustein. Die Integration unserer Talente hat eine hohe Priorität", betont Kelheims Fußballboss.











In der abgelaufenen Runde wurden Hein, Slonek und Kameraden in der Bezirksliga West Dritter und auch in der anstehenden Spielzeit möchte die Schmid-Truppe wieder im vorderen Tabellenbereich mitmischen.