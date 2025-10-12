Kelheim patzt! Später Schierlinger Doppelschlag schockt Türkgücü

Dieser Sonntagnachmittag in der Bezirksliga West hatte es in sich! Spitzenreiter ATSV Kelheim kassierte beim FC Simbach seine erste Saisonniederlage und musste sich dem Tabellenachten überraschend geschlagen geben. Damit war der Weg frei für die Konkurrenz, doch Türkgücü Straubing ließ die große Chance liegen, den Rückstand auf den Spitzenreiter zu verkürzen.

Gegen den TV Schierling führten die Straubinger bis kurz vor Schluss, ehe ein Doppelschlag der Gäste das Spiel drehte und für eine bittere 2:3-Heimniederlage sorgte. Durch den Auswärtssieg zieht Schierling in der Tabelle gleich und steht nun gemeinsam mit Türkgücü bei 29 Punkten.

Das dritte Spiel an diesem Nachmittag bestritten der SV Neufraunhofen und der VfB Straubing. Die Gäste drehten nach einem 0:1-Rückstand zur Pause die Partie und siegten am Ende verdient mit 3:1. Der VfB verschafft sich damit etwas Luft im Tabellenkeller und klettert auf Platz 11, während Neufraunhofen weiterhin Rang 8 belegt.

Neuer erster Verfolger des Spitzenreiters ist nun der FC Ergolding, der seine Hausaufgaben erledigte und mit nun 30 Punkten Rang zwei übernimmt. Damit ist das Titelrennen nach dem 14. Spieltag wieder völlig offen.