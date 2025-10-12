Kelheim patzt! Später Schierlinger Doppelschlag schockt Türkgücü

Dieser Sonntagnachmittag in der Bezirksliga West hatte es in sich! Spitzenreiter ATSV Kelheim kassierte beim FC Simbach seine erste Saisonniederlage und musste sich dem Tabellenachten überraschend geschlagen geben. Damit war der Weg frei für die Konkurrenz, doch Türkgücü Straubing ließ die große Chance liegen, den Rückstand auf den Spitzenreiter zu verkürzen.
Gegen den TV Schierling führten die Straubinger bis kurz vor Schluss, ehe ein Doppelschlag der Gäste das Spiel drehte und für eine bittere 2:3-Heimniederlage sorgte. Durch den Auswärtssieg zieht Schierling in der Tabelle gleich und steht nun gemeinsam mit Türkgücü bei 29 Punkten.
Das dritte Spiel an diesem Nachmittag bestritten der SV Neufraunhofen und der VfB Straubing. Die Gäste drehten nach einem 0:1-Rückstand zur Pause die Partie und siegten am Ende verdient mit 3:1. Der VfB verschafft sich damit etwas Luft im Tabellenkeller und klettert auf Platz 11, während Neufraunhofen weiterhin Rang 8 belegt.
Neuer erster Verfolger des Spitzenreiters ist nun der FC Ergolding, der seine Hausaufgaben erledigte und mit nun 30 Punkten Rang zwei übernimmt. Damit ist das Titelrennen nach dem 14. Spieltag wieder völlig offen.
Matthias Reichl (Trainer FC Simbach): "Gegen einen sehr spielstarken Gegner mussten wir heute viel Leidenschaft an den Tag legen, um bestehen zu können. Kelheim hatte mehr Spielanteile, aber die größeren Chancen waren auf unserer Seite. Daher war es unterm Strich ein verdienter Sieg in meinen Augen. Zu Hause drei Punkte gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer - toller Moment für meine Jungs und unsere Fans."
Christian Gottschalk (sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Jetzt hat es auch uns erwischt mit der ersten Niederlage in dieser Saison. Im Endeffekt war es schon ein bisschen ähnlich wie in den letzten Spielen: Wir hatten große Spielanteile, machen daraus aber eindeutig zu wenig. Dann passieren zwei unnötige Gegentore und so verlierst du so ein Spiel eben mal. Jetzt müssen wir schnellstmöglich wieder den Kopf frei bekommen und vorne effektiver werden, damit wir bald wieder drei Punkte einfahren.“
Onur Örs (sportlicher Leiter Türk Gücü Straubing): "Wir sind die ersten 20 Minuten sehr gut gestartet, haben das Spiel klar dominiert und gleich in der dritten Minute das 1:0 gemacht. Danach ist Schierling besser ins Spiel gekommen, aber wir haben gut verteidigt und somit ging es mit einer Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit kommen wir wieder stark raus und machen durch ein hervorragendes Tor von Asllan Shalaj das 2:0. Schon fast im Gegenzug kassieren wir durch einen individuellen Fehler das 1:2. Danach haben wir zehn Minuten sehr hoch gedrückt und hatten die Chancen zum 3:1 und 4:1. Und wie es der Fußball will, rächt sich das meistens: In der 90. Minute bekommen wir durch einen abgefälschten Schuss ein Eigentor zum 2:2. Vom Anstoß weg haben wir das 3:2 wieder am Fuß, aber der Keeper hält überragend im Eins-gegen-eins gegen Abraham. Im Gegenzug dann der Konter - 3:2 Schierling. Unglaublich, aber wahr. Das Spiel dürfen wir niemals verlieren.“
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Wir haben keinen guten Start erwischt, relativ früh das 0:1 kassiert und kurz nach der Halbzeit leider das 0:2. Aber wir haben zu keiner Zeit aufgegeben, dann auch verdient das 2:1 gemacht und uns in der Folge das 2:2 sowie zum Schluss das 3:2 irgendwo erkämpft. Wir sind heute mit Überzeugung aufgetreten, und am Ende des Tages war es ein verdienter Sieg für uns, weil wir einfach über 90 Minuten nie aufgegeben haben.“
Christian Endler(Trainer SV Neufraunhofen): "Wir haben heute unser Heimspiel mit 1:3 gegen den VfB Straubing verloren. Lange Zeit hat es aber nicht danach ausgesehen - im Gegenteil, es sah so aus, als könnten wir das Spiel heute ziehen. Wir waren 1:0 vorne, haben uns einige gute Chancen erarbeitet, über das Zentrum aufgebaut und immer wieder gut in die letzte Reihe gespielt. Aber dann war der letzte Ball oder die letzte Aktion oft zu ungenau, manchmal auch einfach die falsche Entscheidung. Wenn du vorne die Chancen nicht machst, bekommst du hinten irgendwann einen rein und so ist es leider gekommen. Ich denke, wenn wir das 2:0 gemacht hätten, wäre das Spiel wahrscheinlich auf unsere Seite gekippt. So verlierst du 1:3, was natürlich sehr ärgerlich ist. Trotzdem war es vom Auftreten her eine klare Steigerung im Vergleich zum letzten Spiel.“
Thomas Gabler (sportlicher Leiter VfB Straubing): "Wir zeigen eine tolle Reaktion auf das letzte Heimspiel und holen verdient die 3 Punkte bei einem etwas ersatzgeschwächten Gastgeber. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigten wir den unbedingten Willen dieses Spiel nach Rückstand noch zu drehen. Dabei spielten wir die Tore sehenswert heraus. Ein wichtiger Auswärtssieg, der uns ein bisschen Luft verschafft."